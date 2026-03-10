La serie entre Monterrey y Cruz Azul promete ser uno de los duelos más atractivos de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup 2026. Dos de los equipos más poderosos del fútbol mexicano se enfrentan en una eliminatoria que puede marcar el rumbo del torneo, con ambos clubes buscando tomar ventaja desde el partido de ida.

El primer encuentro se disputará este martes 10 de marzo en el Estadio BBVA, casa de Rayados, donde el equipo regiomontano intentará aprovechar su localía para dar el primer golpe ante una Máquina celeste que llega con ambición de repetir protagonismo internacional. Los aficionados en México y Estados Unidos estarán atentos a este choque que reúne talento de alto nivel y gran rivalidad en el fútbol de la Liga MX.

¿En qué canal ver Rayados de Monterrey vs. Cruz Azul EN VIVO?

Los derechos de transmisión del torneo varían según el país. Estas son las principales opciones para seguir el partido en vivo:

México

FOX One (streaming y TV de paga)

Estados Unidos

TUDN

ViX Premium (streaming)

El partido no contará con señal abierta gratuita, por lo que será necesario acceder a alguna de estas plataformas para ver el duelo entre Rayados y Cruz Azul por la Concachampions 2026.

¿A qué hora juega Rayados vs. Cruz Azul?

El partido de ida de los octavos de final se jugará el martes 10 de marzo de 2026.

Horarios por país:

México: 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos (ET): 20:00 horas

20:00 horas Estados Unidos (PT): 17:00 horas

17:00 horas Costa Rica: 19:00 horas

19:00 horas Guatemala: 19:00 horas

19:00 horas Colombia / Perú / Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Argentina / Chile / Uruguay: 22:00 horas