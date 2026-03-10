¡La Concachampions 2026 sube de temperatura en California! El Banc of California Stadium será el escenario este martes 10 de marzo a las 10:00 p.m. ET / 9:00 pm Hora de San José / 7:00 pm PT para el esperado choque de ida entre LDA Alajuelense y LAFC por los octavos de final. Los angelinos llegan con la moral a tope tras aplastar 7-1 al Real España en la ronda previa, mientras que la “Liga”, vigente tricampeona de Centroamérica, busca silenciar Los Ángeles. Si quieres saber en qué canal transmiten LDA Alajuelense vs. LAFC, prepárate para un duelo de estrategias donde el orgullo de la MLS y el fútbol tico se juegan la vida en 90 minutos de infarto.

El equipo de Los Ángeles deposita sus esperanzas en figuras de talla mundial como el astro coreano Heung-Min Son y el letal Denis Bouanga, quienes fueron piezas clave para avanzar de fase. Por su parte, el conjunto costarricense llega blindado por la experiencia de Ronald Matarrita y el olfato goleador de Ronaldo Cisneros, pilares de su reciente éxito internacional. Se espera una batalla táctica donde las estrellas de la MLS intentarán imponer condiciones frente a la garra y el orden defensivo de los manudos. La mesa está servida para un espectáculo de alto voltaje hoy.

Este será el tercer enfrentamiento histórico entre ambos clubes en la Copa de Campeones de la Concacaf, con un historial nivelado de una victoria por bando durante la fase de grupos anterior. Mientras que el LAFC presume una efectividad perfecta avanzando en esta instancia, Alajuelense sueña con revivir sus glorias de antaño para dar el golpe de autoridad en territorio estadounidense. No olvides que en 2026 cada detalle cuenta, y asegurar un buen resultado en la ida será fundamental para cerrar la serie en Costa Rica. ¡No te pierdas este choque que define el futuro del torneo!

¿A qué hora y dónde ver LDA Alajuelense vs. LAFC EN VIVO ONLINE por la Concachampions 2025 en México?

El partido LDA Alajuelense vs. LAFC por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF 2026 está programado en México para las 9:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX y los fanáticos del fútbol estadounidense en el territorio azteca podrán verlo en vivo por FOX One (Streaming) desde Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Cancún, Torreón, Oaxaca, Guanajuato, entre otras importantes urbes.

¿A qué hora empieza el partido LDA Alajuelense vs. LAFC EN VIVO ONLINE por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 en Estados Unidos?

HORARIOS CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 10:00 p.m. ET (UTC-4) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:00 p.m. CT (UTC-5) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 8:00 p.m. MT (UTC-6) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 p.m. PT (UTC-7) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿A qué hora y dónde ver LDA Alajuelense vs. LAFC EN VIVO ONLINE por la Concachampions 2026 en Florida?

El partido LDA Alajuelense vs. LAFC por la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2025 está programado para las 10:00 p.m. ET y los residentes del estado de Florida podrán verlo en vivo por Fox Sports 2 (TV) y fuboTV, ViX y FOX One (Streaming) desde ciudades como Fort Lauderdale, Tallahassee, Cape Coral, Puerto Santa Lucía, Jacksonville, Miami, Tampa, San Petersburgo, Orlando, Tallahassee y Pompano Beach.

¿A qué hora y dónde ver LDA Alajuelense vs. LAFC EN VIVO ONLINE por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 en Texas?

A partir de las 9:00 p.m. CT, en el estado de Texas, los fans de la MLS podrán ver LDA Alajuelense vs. LAFC en vivo por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 por Fox Sports 2 (TV) y fuboTV, ViX y FOX One (Streaming) desde ciudades como Houston, San Antonio, Dallas, Austin, Fort Worth, El Paso, Arlington, Corpus Christi, Plano y Lubbock.

¿A qué hora y dónde ver LDA Alajuelense vs. LAFC EN VIVO ONLINE por la Concachampions 2026 en California?

El partido LDA Alajuelense vs. LAFC por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF 2026 está programado para las 7:00 p.m. PT y los fanáticos del fútbol estadounidense en el estado de California podrán verlo en vivo por Fox Sports 2 (TV) y fuboTV, ViX y FOX One (Streaming) desde ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San José Fresno, Long Beach, Sacramento, Oakland, Santa Ana y Anaheim.

Datos del LDA Alajuelense vs. LAFC por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026

Fecha: Martes, 10 de marzo de 2026

Hora: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT

Lugar: Banco of California Stadium (Los Ángeles, California)

Canal de TV: Fox Sports 2 y TUDN USA

Streaming: fuboTV, ViX y FOX One

Móvil: TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App y FOX Sports App