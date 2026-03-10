El Subaru Park, ubicado en Chester, Pensilvania, será escenario de un partido imperdible. Sí, no es broma. El duelo Club América vs. Philadelphia por la Concachampios 2026 se disputará ahí este martes 10 de marzo. Para que sepas qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota. Aprovecha la oportunidad.

Con el fin de que recibas la más completa información posible, te cuento que el equipo mexicano afrontará el duelo tras haber vencido 2-1 al Querétaro por el Clausura de la Liga MX 2026. El cuadro estadounidense, por otro lado, llega al compromiso luego de haber sufrido dos derrotas consecutivas. La primera ante NYC FC (2-1) y la segunda ante SJ Earthquakes. Ambas por la MLS.

El partido Club América vs. Philadelphia por la Concachampions 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Club América vs. Philadelphia?

Este martes 10 de marzo se podrá ver el Club América vs. Philadelphia por la Concachampions 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 1, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX

México: FOX Mexico, FOX One

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Colombia: Disney+ Premium Sur

Uruguay: Disney+ Premium Argentina

Perú: Disney+ Premium Chile

Ecuador: Disney+ Premium Sur

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Nicaragua: Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN2 Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, Disney+ Premium Norte