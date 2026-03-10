El sueño continental vuelve a ponerse en marcha para Philadelphia Union y Club América, que chocan este martes 10 de marzo en el Subaru Park de Chester por el primer capítulo de su serie de octavos de final en la Concachampions 2026 (7 p.m. ET / 4 p.m. PT; 17:00 horas del Tiempo de Centro) . Con el estadio listo para llenarse y una rivalidad MLS–Liga MX cada vez más intensa, el juego promete ser uno de los mejores del torneo de clubes más famoso de la Concacaf.

¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, computadora, tableta o teléfono celular? La transmisión oficial para el público mexicano estará a cargo del canal FOX One, que sustituye a Caliente TV, además de las plataformas digitales que ofrezcan cobertura en vivo del torneo.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Club América vs. Philadelphia Union por Concachampions 2026?

FOX One se encuentra disponible en servicios de streaming como Claro Video y Prime Video, y se integra también a dispositivos Roku; además, ofrecerá una app independiente en Latinoamérica en los próximos meses.​

De esta forma, puedes acceder a todo el contenido deportivo de FOX One desde tu teléfono celular, tableta o Smart TV a través de estas plataformas.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)​

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, con un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales.​El servicio presenta más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

FOX One es la nueva plataforma deportiva de Fox Corporation en México, un servicio de suscripción que concentra miles de eventos en vivo al año, incluyendo futbol local e internacional, boxeo, motor y ligas estadounidenses de primer nivel. Actualmente puede contratarse como canal dentro de Claro Video y Prime Video, y se está integrando progresivamente a dispositivos como Roku, además de preparar una app independiente para Latinoamérica que permitirá acceder al contenido desde celulares, tabletas y Smart TV.​

En su oferta futbolística destacan partidos de Liga MX y Liga MX Femenil, además de torneos de Concacaf como la CONCACAF Champions Cup y la CONCACAF Nations League, así como competencias europeas como la UEFA Champions League y la UEFA Youth League, junto a varias ligas y copas del Viejo Continente cuya disponibilidad puede variar según los acuerdos de derechos vigentes. A esto se suman eventos de otras disciplinas, como funciones de boxeo de alto nivel, automovilismo (incluyendo categorías regionales y mundiales) y contenidos de ligas norteamericanas como NFL y MLB, lo que refuerza el posicionamiento de FOX One como una opción central para el aficionado al deporte en México.​

De esta manera, la plataforma se convierte en una pieza clave de la estrategia digital de Fox en la región, apuntando a que el usuario mexicano pueda seguir, en una sola suscripción, una parte importante de los torneos que ya veía en televisión de paga, pero ahora con mayor flexibilidad para consumirlos bajo demanda o en vivo en prácticamente cualquier pantalla.​

Horario, TV y dónde ver en vivo Club América vs. Philadelphia Union por Concachampions 2026

Torneo: Ida de los octavos de final de la Concachampions

Partido: Club América vs. Philadelphia Union

Horario: 17:00 de México y Tegucigalpa

Canales TV: FOX One

Streaming: FOX Sports App

Estadio Subaru Park de Chester, Pensilvania (Estados Unidos)