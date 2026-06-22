La selección de Argentina vuelve a escena en la Copa Mundial FIFA 2026 con un atractivo duelo frente a Austria, un encuentro que llama la atención de los aficionados por la presencia de Lionel Messi y otras figuras de la Albiceleste. El compromiso forma parte de la fase de grupos y será seguido por millones de espectadores en Estados Unidos y Latinoamérica.

Si te encuentras en Texas, California, Florida o cualquier otro estado de EE.UU. y quieres saber dónde ver Argentina vs. Austria EN VIVO hoy, aquí encontrarás toda la información sobre los canales de televisión, plataformas de streaming y los horarios oficiales por región.

¿Qué canales transmiten Argentina vs. Austria EN VIVO en Estados Unidos?

Los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos están repartidos entre cadenas de habla inglesa y española. El partido entre Argentina y Austria podrá verse a través de las siguientes señales:

TV abierta y televisión por cable

Telemundo

Universo

FOX

FS1 (Fox Sports 1)

Streaming online

Peacock

Fubo

DirecTV Stream

Hulu + Live TV

YouTube TV

Sling TV

Los aficionados podrán elegir entre la transmisión en español o en inglés según la plataforma y proveedor de televisión contratado.

¿A qué hora juega Argentina vs. Austria hoy? Horarios en EE.UU.

El encuentro se disputa este lunes 22 de junio de 2026 y estos son los horarios para las principales zonas horarias de Estados Unidos:

Región de Estados Unidos Hora Este (ET) – Florida, Nueva York, Miami 1:00 p.m. Centro (CT) – Texas, Dallas, Houston, Chicago 12:00 p.m. Montaña (MT) – Denver, Phoenix 11:00 a.m. Pacífico (PT) – California, Los Ángeles, San Francisco 10:00 a.m. Alaska (AKDT) 9:00 a.m. Hawái (HST) 7:00 a.m.

Horarios de Argentina vs. Austria por país

Los aficionados de América Latina y España también podrán seguir el partido en los siguientes horarios:

País Hora Argentina 2:00 p.m. México 11:00 a.m. Guatemala 11:00 a.m. Honduras 11:00 a.m. El Salvador 11:00 a.m. Nicaragua 11:00 a.m. Costa Rica 11:00 a.m. Panamá 12:00 p.m. Colombia 12:00 p.m. Perú 12:00 p.m. Ecuador 12:00 p.m. Venezuela 1:00 p.m. Bolivia 1:00 p.m. Paraguay 1:00 p.m. Chile 1:00 p.m. Uruguay 2:00 p.m. República Dominicana 1:00 p.m. Puerto Rico 1:00 p.m. España 7:00 p.m.

Argentina y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, TyC Sports Plya, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal RCN, GOL Caracol, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA ATTACKIVE EN X DE @UltraAttackive)