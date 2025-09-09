La fase final de las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con un emocionante duelo entre Honduras y Nicaragua. El partido, que se jugará este martes en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera en Tegucigalpa, será crucial para ambos equipos que buscan su primera victoria en esta ronda. El equipo local, la “H”, llega tras un empate 0-0 contra Haití, un resultado en el que el portero Edrick Menjívar fue clave al realizar siete atajadas para mantener su portería a cero.

Por su parte, Nicaragua también anhela una victoria tras un empate 1-1 en su debut contra Costa Rica, donde Byron Bonilla marcó de penalti para asegurar el punto. Este enfrentamiento será la 23ª vez que se vean las caras en la historia, y la tercera en eliminatorias mundialistas. El historial favorece ampliamente a Honduras con 18 victorias, una derrota y tres empates. A pesar de los números, Nicaragua buscará dar la sorpresa y sumar su primera victoria.

Transmisión de TiGo Sports para ver el juego de Honduras vs. Nicaragua en directo, por las Eliminatorias Concacaf 2026. (Foto: AFP / Composición MAG)

Dónde ver Honduras vs. Nicaragua EN VIVO ONLINE en California

Los aficionados hondureños y nicaragüenses que están en California, pueden sintonizar el partido Honduras vs. Nicaragua por la jornada 2 de las Eliminatorias Centroamericanas 2026, este martes 9 de septiembre a partir de las 7:00 p.m. (PT) a través de la señal oficial de Paramount+, fuboTV y Amazon Prime Video que transmitirán el partido en inglés. Además, si quieres verlo en español, podrás hacerlo a través de UNIVERSO y Telemundo Deportes.

Dónde ver el partido Honduras vs. Nicaragua EN VIVO ONLINE en Florida

Si eres hondureño o nicaragüense y vives en Florida, podrás seguir la cobertura completa y en exclusiva del partido Honduras vs. Nicaragua, este 9 de septiembre, a partir de las 10:00 p.m. ET , válido por la fecha 2 de las Eliminatorias Centroamericanas 2026, a través de la señal de Paramount+, fuboTV y Amazon Prime Video en idioma inglés. Ahora, si quieres seguirlo en español, podrás hacerlo por UNIVERSO y Telemundo Deportes.

Dónde mirar Honduras vs. Nicaragua EN VIVO ONLINE en Texas

Desde Texas, el partido más esperado por todos los aficionados hondureños y nicaragüenses sucederá este martes 9 de septiembre desde las 9:00 p.m. CT en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa. Esta jornada de las Eliminatorias CONCACAF 2026 se podrá ver en los Estados Unidos por la señal de UNIVERSO y Telemundo Deportes en idioma español. Ahora, si quieres seguir la cobertura del partido en vivo online, puedes hacerlo vía Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW y Amazon Prime Video.

Fecha, hora, TV y dónde ver: Honduras vs. Nicaragua por Eliminatorias

Conoce los datos claves para ver el partido Honduras vs. Nicaragua en vivo online y gratis por la fecha 2 de las Eliminatorias Centroamericanas al Mundial 2026.

Fecha: Martes, 9 de septiembre de 2025

Hora: 7:00 p.m. PT / 8:00 p.m. MT / 9:00 p.m. CT / 10:00 pm ET

Ubicación: Estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa, Honduras

TV/Streaming: UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW y Amazon Prime Video