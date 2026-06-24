Vive toda la adrenalina de la Fecha 3 de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con el encuentro entre las selecciones de Brasil y Escocia por el Grupo C que se disputará este miércoles 24 de junio a partir de las 6 pm ET / 4 pm Tiempo del Centro de CDMX . Si te encuentras en Estados Unidos, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el partido Brasil vs. Escocia en vivo, online y en directo en idioma español e inglés, para que no te pierdas ningún detalle y apoyes a Neymar Jr. en su estreno mundialista con la Canarinha desde Texas, California y/o Florida.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver Escocia vs. Brasil por el Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP y Composición Canva - Mag)

¿En qué canal ver el partido Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026 en vivo desde Texas, California y Florida?

Brasil vs. Escocia Horario de EE.UU. Canales TV en español e inglés Streaming en español e inglés Texas 5:00 p.m. CT (Tiempo del Centro/CDT) FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales) FOX One/FOX Sports App, FuboTV, Hulu+ Live TV y YouTube California 3:00 p.m. PT (Los Ángeles/PDT) FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales) Peacock Florida 6:00 p.m. ET (zona horaria del este, EDT/EST, incluyendo Miami y Orlando) FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales) FOX One y Peacock

¿Qué canales transmiten el partido Brasil vs. Escocia por el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos?

Fox Sports 1

fuboTV

Telemundo

Telemundo Deportes En Vivo

Peacock

Foxsports.com

FOX Sports App

FOX One

Futbol de Primera Radio

SIgue la transmisión de GOL Caracol en vivo para ver el partido Brasil vs. Escocia EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 2 del grupo C de la Copa Mundial 2026. (Foto: Gestión Mix)

¿Cómo están las posiciones del Grupo C del Mundial 2026?

Tabla de posiciones del Grupo C

Equipos PJ G E P GF GC DG Puntos 1- Brasil 2 1 1 0 4 1 3 4 2- Marruecos 2 1 1 0 2 1 1 4 3- Escocia 2 1 0 1 1 1 0 3 4- Haití 2 0 0 2 0 4 -4 0