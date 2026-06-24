Detalles del encuentro Brasil vs. Escocia en vivo hoy por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Acceda a la guía de canales de televisión oficiales y alternativas para seguir el partido online gratis. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Detalles del encuentro Brasil vs. Escocia en vivo hoy por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Acceda a la guía de canales de televisión oficiales y alternativas para seguir el partido online gratis. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
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Vive toda la adrenalina de la Fecha 3 de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con el encuentro entre las selecciones de Brasil y Escocia por el Grupo C que se disputará este miércoles 24 de junio a partir de las 6 pm ET / 4 pm Tiempo del Centro de CDMX. Si te encuentras en Estados Unidos, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el partido Brasil vs. Escocia en vivo, online y en directo en idioma español e inglés, para que no te pierdas ningún detalle y apoyes a Neymar Jr. en su estreno mundialista con la Canarinha desde Texas, California y/o Florida.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver Escocia vs. Brasil por el Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP y Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver Escocia vs. Brasil por el Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP y Composición Canva - Mag)

¿En qué canal ver el partido Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026 en vivo desde Texas, California y Florida?

Brasil vs. EscociaHorario de EE.UU.Canales TV en español e inglésStreaming en español e inglés
Texas5:00 p.m. CT (Tiempo del Centro/CDT)FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)FOX One/FOX Sports App, FuboTV, Hulu+ Live TV y YouTube
California3:00 p.m. PT (Los Ángeles/PDT)FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)Peacock
Florida6:00 p.m. ET (zona horaria del este, EDT/EST, incluyendo Miami y Orlando)FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)FOX One y Peacock

¿Qué canales transmiten el partido Brasil vs. Escocia por el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos?

  • Fox Sports 1
  • fuboTV
  • Telemundo
  • Telemundo Deportes En Vivo
  • Peacock
  • Foxsports.com
  • FOX Sports App
  • FOX One
  • Futbol de Primera Radio
SIgue la transmisión de GOL Caracol en vivo para ver el partido Brasil vs. Escocia EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 2 del grupo C de la Copa Mundial 2026. (Foto: Gestión Mix)
SIgue la transmisión de GOL Caracol en vivo para ver el partido Brasil vs. Escocia EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 2 del grupo C de la Copa Mundial 2026. (Foto: Gestión Mix)

¿Cómo están las posiciones del Grupo C del Mundial 2026?

Tabla de posiciones del Grupo C

EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1- Brasil21104134
2- Marruecos21102114
3- Escocia21011103
4- Haití200204-40
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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