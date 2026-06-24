La selección de Brasil vuelve a la acción este miércoles 24 de junio cuando enfrente a Escocia por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Miami y será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos, en una jornada que promete captar la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.

Si estás buscando cómo ver Brasil vs. Escocia EN VIVO por internet, es importante tener en cuenta que la transmisión confirmada para este encuentro será a través de Disney+ Plan Premium. Por ello, miles de usuarios buscarán acceder al partido desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV mediante la plataforma de streaming. A continuación, te contamos cómo seguir el compromiso online y cuáles son los horarios oficiales en cada país.

¿Cómo ver Brasil vs. Escocia EN VIVO por TV o Internet?

De acuerdo con la programación oficial del Mundial 2026, el partido entre Brasil y Escocia podrá verse en vivo mediante Disney+ Plan Premium, plataforma que ofrecerá la transmisión online para los usuarios suscritos al servicio.

Ver Brasil vs. Escocia por Internet

Los aficionados podrán seguir el encuentro desde cualquier dispositivo compatible con Disney+ Premium:

Aplicación oficial de Disney+ para Android y iPhone.

Smart TV compatibles.

Computadoras mediante navegador web.

Tablets y dispositivos de streaming.

Para acceder al partido es necesario contar con una suscripción activa al plan Premium de Disney+.

¿ESPN transmitirá Brasil vs. Escocia?

Hasta el momento, la información oficial disponible para este encuentro confirma la transmisión mediante Disney+ Plan Premium. Por ello, quienes deseen seguir Brasil vs. Escocia EN VIVO podrán hacerlo a través de la plataforma de streaming habilitada para el partido.

Horarios de Brasil vs. Escocia por país

Escocia juega ante Brasil en el Estadio Miami el miércoles 24 de junio, por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El partido comienza a las 19:00 (Argentina y Uruguay), 18:00 (Chile), 17:00 (Colombia, Perú y Ecuador) y 16:00 (México).