La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 se sigue viviendo al máximo y un duelo de alto calibre acaparará la atención de la afición en la Fecha 3 del Grupo C: el estreno de Neymar Jr. con la selección de Brasil ante su similar de Escocia que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos), y se podrá ver a través de la señal de Canal RCN, desde las 5:00 p.m. hora de Bogotá. Después de igualar 1-1 con Marruecos en la jornada inaugural, la Canarinha dirigida por Carlo Ancelotti goleó 3-0 a Haití y se encuentra a un paso de sellar su clasificación a dieciseisavos de final.

Siga la señal de ESPN en vivo gratis y conozca cómo ver el partido Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026. Transmisión disponible mediante los sistemas de fútbol TV y la plataforma Disney Plus Premium online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO por Internet, Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026?

El partido Brasil vs. Escocia figura dentro de los 35 partidos que Canal RCN transmitirá en señal abierta y gratuita durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 y podrás seguirlos desde el territorio colombiano a través de la señal de la mencionada televisora disponible en los servicios de Emcali, Conexión Digital Express, ETB, Tigo, DIRECTV, Claro TV y Movistar TV.

Emcali - Canal 103

Conexión Digital Express - Canal 2, 3, 4, 98 o 112 (según el departamento de Colombia en el que te encuentres)

ETB - Canal 277 (SD) y 250 (HD) | RCN Nuestra Tele HD - Canal 241

Tigo - Canal 9 | RCN Nuestra Tele - Canal 155

DIRECTV - Canal 130 (SD) y 1130 (HD) | RCN Nuestra Tele SD - Canal 135 | RCN La Radio - Canal 991

Claro TV - Canal 108

Movistar TV - Canal 155 (SD) y 815 (HD)

Enlaces oficiales para ver el Brasil vs. Escocia por RCN en vivo y online

Desde tu computadora o teléfono celular, ingresa al portal de Canal RCN (canalrcn.com/señal/en-vivo) para ver la señal de RCN en vivo y en directo por Internet.

A continuación, te comparto los link oficiales para ver el partido entre Brasil vs. Escocia vía streaming online, válido por la fecha FIFA de marzo desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV.

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO desde España?

Para ver la señal de Canal RCN EN VIVO desde España, la forma más rápida y oficial es utilizar una red privada virtual (VPN) que te permita conectarte a un servidor en Colombia y acceder a su plataforma web o aplicación oficial. Sigue estos pasos para configurarlo:

Elige y descarga una VPN: Necesitas un servicio que cuente con servidores estables en Colombia. Conéctate a Colombia: Abre tu aplicación de VPN y selecciona un servidor ubicado en Colombia. Esto asignará a tu dispositivo una dirección IP colombiana, simulando que estás navegando desde el país sudamericano. Accede a la plataforma oficial: Una vez conectado a la VPN, entra al sitio web oficial Canal RCN en Vivo o descarga la app oficial de Canal RCN en tu móvil o Smart TV (disponible en Google Play y App Store). Crea una cuenta: Para disfrutar de la señal en directo de forma gratuita, la plataforma te pedirá un breve registro ingresando tu correo electrónico y datos personales. Disfruta de la programación: Tras confirmar tu registro con un código de activación, podrás ver la señal en directo sin restricciones geográficas.

¿Qué es Señal Mundial 2026 de Canal RCN?

La señal mundial 2026 de Canal RCN es la transmisión especial, plataforma y programación dedicada que el canal colombiano lanzó para cubrir la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. Esta oferta incluye la transmisión en vivo de 35 partidos seleccionados a través de su señal abierta y televisión digital, incluyendo todos los partidos de la Selección Colombia, la inauguración y la gran final.

Transmisión en TV abierta Multiplataforma Exclusividad en cable Contenido digital Emisión de 35 partidos clave del torneo a nivel nacional. Cobertura complementaria de hasta 65 partidos a través de las emisoras hermanas LA FM y RCN Radio. Los partidos que no van por señal abierta se pueden ver a través de Win Sports (canal asociado). Resúmenes, análisis, goles y programación especial en vivo a través de la aplicación oficial del Canal RCN y el portal de Deportes RCN.

Sintonice DIRECTV en vivo gratis para saber dónde ver el partido Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026. Cobertura completa del juego en directo a través de Fútbol Total TV y la plataforma digital DGO online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Brasil vs. Escocia: hora, TV y dónde ver partido del Mundial 2026

Partido: Brasil - Escocia, por la Fecha 3 del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

Brasil - Escocia, por la Fecha 3 del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Fecha: Miércoles, 24 de junio de 2026

Miércoles, 24 de junio de 2026 Horario: 5:00 p.m. Bogotá

5:00 p.m. Bogotá Canal TV: Canal RCN

Canal RCN Streaming: RCN por Internet