¡Una final adelantada! Brasil vs. Escocia se enfrentan este miércoles 24 de junio por la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Fútbol 2026, en el Estadio Miami, Florida, desde las 7:00 p.m. (Buenos Aires) y 3:00 PM (PT). El conjunto de Carlo Ancelotti es líder con cuatro puntos, la misma cantidad de Marruecos; sin embargo, el equipo de Steve Clarke está con tres unidades y busca el triunfo para asegurar su pase a los dieciseisavos de final.

Ancelotti no puede especular. Entiende que es importante este compromiso, por ello pondrá desde el inicio a todas sus figuras, como: Vinícius Júnior, Casemiro, Bruno Guimarães, Marquinhos, etc.

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Detalles del encuentro Brasil vs. Escocia en vivo hoy por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Acceda a la guía de canales de televisión oficiales y alternativas para seguir el partido online gratis. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026: horarios, canales de TV y ficha del partido

Ficha del partido Información Partido Brasil vs. Escocia Fecha Miércoles 24 de junio. Horario 7:00 p. m. (Buenos Aires) TV Telefe y DirecTV Sports Streaming DGO, Disney Plus, Mi Telefe, Flow Sports y Paramount+. Estadio Hard Rock Stadium Ciudad Miami Árbitro César Arturo Ramos Palazuelos (México)

El partido de Brasil vs. Escocia se realizará este miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium, Miami, Florida, y será dirigido por el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos. En Argentina será transmitido por Telefe y Mi Telefe.