¡Una final adelantada! Brasil vs. Escocia se enfrentan este miércoles 24 de junio por la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Fútbol 2026, en el Estadio Miami, Florida, desde las 7:00 p.m. (Buenos Aires) y 3:00 PM (PT). El conjunto de Carlo Ancelotti es líder con cuatro puntos, la misma cantidad de Marruecos; sin embargo, el equipo de Steve Clarke está con tres unidades y busca el triunfo para asegurar su pase a los dieciseisavos de final.
Ancelotti no puede especular. Entiende que es importante este compromiso, por ello pondrá desde el inicio a todas sus figuras, como: Vinícius Júnior, Casemiro, Bruno Guimarães, Marquinhos, etc.
¿Quieres seguir el partido de Brasil desde tu smart TV, teléfono móvil, tablet o computadora? La transmisión oficial para Argentina estará disponible en señal abierta a través de Telefe, además de su plataforma digital Mi Telefe, que permitirá seguir todas las incidencias del encuentro desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026?
Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales operadores de televisión de Argentina. De esta manera podrás seguir el partido entre Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026.
- Canal 10 de Cablevisión Flow
- Canal 10 de Super Canal
- Canal 10 de TeleRed
- Canal 10 de Movistar TV
- Canal 12 de Telecentro
- Canal 17 de Megacable
- Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
- Canal 603 de Cablevideo
- Canal 80.5 de Flow
Además, el encuentro también podrá verse por DIRECTV Sports Argentina.
¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?
Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.
Solo necesitas descargar la aplicación o acceder desde un navegador web para disfrutar del partido en vivo desde:
- Teléfonos móviles Android
- iPhone y iPad
- Computadoras y laptops
- Smart TV compatibles
- Tablets
Chromecast y dispositivos de transmisión
- Aplicaciones oficiales
- Mi Telefe para Android (Google Play Store)
- Mi Telefe para iOS (App Store)
¿Cómo ver Telefe desde Estados Unidos y otros países?
Si te encuentras fuera de Argentina y deseas acceder a la programación online de Telefe, puedes utilizar una VPN con servidores ubicados en territorio argentino.
Pasos para acceder:
- Contrata una VPN confiable.
- Descarga la aplicación en tu dispositivo.
- Conéctate a un servidor ubicado en Argentina.
- Ingresa al sitio web o aplicación de Mi Telefe.
- Accede a la transmisión en vivo del partido.
La disponibilidad del contenido puede variar según las restricciones internacionales de derechos de transmisión.
Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026: horarios, canales de TV y ficha del partido
|Ficha del partido
|Información
|Partido
|Brasil vs. Escocia
|Fecha
|Miércoles 24 de junio.
|Horario
|7:00 p. m. (Buenos Aires)
|TV
|Telefe y DirecTV Sports
|Streaming
|DGO, Disney Plus, Mi Telefe, Flow Sports y Paramount+.
|Estadio
|Hard Rock Stadium
|Ciudad
|Miami
|Árbitro
|César Arturo Ramos Palazuelos (México)
El partido de Brasil vs. Escocia se realizará este miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium, Miami, Florida, y será dirigido por el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos. En Argentina será transmitido por Telefe y Mi Telefe.