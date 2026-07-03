La selección de Argentina vuelve a la acción en el Mundial de la FIFA 2026 con un duelo frente a Cabo Verde, en un partido que genera gran expectativa entre los aficionados por la presencia de Lionel Messi, quien continúa siendo la principal figura de la Albiceleste en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Si no quieres perderte ningún detalle del compromiso, aquí encontrarás los horarios oficiales por país, además de los canales de televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming que transmitirán el encuentro EN VIVO y ONLINE.

¿A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde hoy?

El partido entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026 se disputará este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y estos son los horarios confirmados para distintos países:

País Hora Argentina 7:00 p. m. Uruguay 7:00 p. m. Chile 6:00 p. m. Paraguay 6:00 p. m. Bolivia 6:00 p. m. Venezuela 6:00 p. m. Perú 5:00 p. m. Colombia 5:00 p. m. Ecuador 5:00 p. m. Estados Unidos (ET) 6:00 p. m. Estados Unidos (CT) 5:00 p. m. Estados Unidos (MT) 4:00 p. m. Estados Unidos (PT) 3:00 p. m. México 4:00 p. m. Costa Rica 4:00 p. m. Guatemala 4:00 p. m. El Salvador 4:00 p. m. Honduras 4:00 p. m. Nicaragua 4:00 p. m. Panamá 5:00 p. m. España 12:00 a. m. (sábado 4 de julio)

¿Qué canal transmite Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO?

La transmisión del encuentro dependerá del país donde te encuentres. Estas son las señales confirmadas para seguir el partido en vivo:

País Canal / Plataforma Argentina Televisión Pública (gratis), Telefe (gratis), TyC Sports y DSports Uruguay Disney+ Premium, DirecTV Sports y DGO Chile Chilevisión (gratis), Disney+ Premium, DirecTV Sports y DGO Perú América TV (gratis), América TVGO (gratis), Disney+ Premium, DirecTV Sports, DGO Colombia Gol Caracol (gratis), Ditu (gratis), DirecTV Sports, DGO Ecuador Teleamazonas (gratis), Disney+ Premium, DirecTV Sports, DGO Venezuela Disney+ Premium, DirecTV Sports, DGO México Azteca 7 (gratis), TUDN (gratis), Vix Premium Estados Unidos FOX y FS1 (en inglés), y Telemundo y Universo (en español)

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)