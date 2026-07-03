Jorge Villanes
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La selección de Argentina vuelve a la acción en el Mundial de la FIFA 2026 con un duelo frente a Cabo Verde, en un partido que genera gran expectativa entre los aficionados por la presencia de Lionel Messi, quien continúa siendo la principal figura de la Albiceleste en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Si no quieres perderte ningún detalle del compromiso, aquí encontrarás los horarios oficiales por país, además de los canales de televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming que transmitirán el encuentro EN VIVO y ONLINE.

¿A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde hoy?

El partido entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026 se disputará este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y estos son los horarios confirmados para distintos países:

PaísHora
Argentina7:00 p. m.
Uruguay7:00 p. m.
Chile6:00 p. m.
Paraguay6:00 p. m.
Bolivia6:00 p. m.
Venezuela6:00 p. m.
Perú5:00 p. m.
Colombia5:00 p. m.
Ecuador5:00 p. m.
Estados Unidos (ET)6:00 p. m.
Estados Unidos (CT)5:00 p. m.
Estados Unidos (MT)4:00 p. m.
Estados Unidos (PT)3:00 p. m.
México4:00 p. m.
Costa Rica4:00 p. m.
Guatemala4:00 p. m.
El Salvador4:00 p. m.
Honduras4:00 p. m.
Nicaragua4:00 p. m.
Panamá5:00 p. m.
España12:00 a. m. (sábado 4 de julio)

¿Qué canal transmite Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO?

La transmisión del encuentro dependerá del país donde te encuentres. Estas son las señales confirmadas para seguir el partido en vivo:

PaísCanal / Plataforma
ArgentinaTelevisión Pública (gratis), Telefe (gratis), TyC Sports y DSports
UruguayDisney+ Premium, DirecTV Sports y DGO
ChileChilevisión (gratis), Disney+ Premium, DirecTV Sports y DGO
PerúAmérica TV (gratis), América TVGO (gratis), Disney+ Premium, DirecTV Sports, DGO
ColombiaGol Caracol (gratis), Ditu (gratis), DirecTV Sports, DGO
EcuadorTeleamazonas (gratis), Disney+ Premium, DirecTV Sports, DGO
VenezuelaDisney+ Premium, DirecTV Sports, DGO
MéxicoAzteca 7 (gratis), TUDN (gratis), Vix Premium
Estados UnidosFOX y FS1 (en inglés), y Telemundo y Universo (en español)
TV Pública, Telefe, TyC Sports, Telemundo, ESPN y DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Cabo Verde por TV y Online | VIDEO
Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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