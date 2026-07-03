Por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, Argentina y Cabo Verde estarán cara a cara este viernes 3 de julio en el Estadio Miami. Para que no te pierdas el partido, revisa esta nota y así sabrás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Argentina vs. Cabo Verde en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial de Fútbol 2026 este viernes 3 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- España: 12:00 am del jueves 25 de junio
- México (CDMX): 4:00 pm
- Puerto Rico: 6:00 pm
- República Dominicana: 6:00 pm
- Panamá: 5:00 pm
- Costa Rica: 4:00 pm
- El Salvador: 4:00 pm
- Guatemala: 4:00 pm
- Honduras: 4:00 pm
- Nicaragua: 4:00 pm
- Argentina: 7:00 pm
- Brasil (Brasilia): 7:00 pm
- Uruguay: 7:00 pm
- Chile (Santiago): 6:00 pm
- Paraguay: 7:00 pm
- Bolivia: 6:00 pm
- Venezuela: 6:00 pm
- Ecuador: 5:00 pm
- Perú: 5:00 pm
- Colombia: 5:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Argentina vs. Cabo Verde?
El Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial de Fútbol 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 3 de julio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat
- Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Televisión Pública, Telefe Argentina, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil, SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, SBT, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, ditu
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV, Antel TV, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: FOX+, ViX
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador, ViX, Canal 4 El Salvador, TCS GO
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua, ViX
- República Dominicana: Pio Deportes, ViX