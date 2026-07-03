La selección de Argentina vuelve a la acción en el Mundial de la FIFA 2026 con un duelo frente a Cabo Verde, en un partido que genera gran expectativa entre los aficionados por la presencia de Lionel Messi, quien continúa siendo la principal figura de la Albiceleste en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Si no quieres perderte ningún detalle del compromiso, aquí encontrarás los horarios oficiales por país, además de los canales de televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming que transmitirán el encuentro EN VIVO y ONLINE.

¿A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde hoy?

El partido entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026 se disputará este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y estos son los horarios confirmados para distintos países:

País Hora Argentina 7:00 p. m. Uruguay 7:00 p. m. Chile 6:00 p. m. Paraguay 6:00 p. m. Bolivia 6:00 p. m. Venezuela 6:00 p. m. Perú 5:00 p. m. Colombia 5:00 p. m. Ecuador 5:00 p. m. Estados Unidos (ET) 6:00 p. m. Estados Unidos (CT) 5:00 p. m. Estados Unidos (MT) 4:00 p. m. Estados Unidos (PT) 3:00 p. m. México 4:00 p. m. Costa Rica 4:00 p. m. Guatemala 4:00 p. m. El Salvador 4:00 p. m. Honduras 4:00 p. m. Nicaragua 4:00 p. m. Panamá 5:00 p. m. España 12:00 a. m. (sábado 4 de julio)

¿Qué canal transmite Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO?

La transmisión del encuentro dependerá del país donde te encuentres. Estas son las señales confirmadas para seguir el partido en vivo: