Este viernes 3 de julio, conoceremos a una nueva selección clasificada a octavos de final. No te pierdas el duelo de Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO, con Lionel Messi, desde el Hard Rock Stadium de Miami, encuentro por la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026. A continuación, te dejo con los horarios y canales de transmisión para que puedas ver este enfrentamiento desde México, Estados Unidos, Argentina y diferentes partes del mundo.
¿A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde hoy por el Mundial de Fútbol 2026?
Estos son los horarios para que puedas seguir el partido de Argentina vs. Cabo Verde minuto a minuto, encuentro de la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026.
- Argentina: 7:00 p.m.
- Bolivia: 6:00 p.m.
- Chile: 6:00 p.m.
- Colombia: 5:00 p.m.
- Ecuador: 5:00 p.m.
- Estados Unidos: 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CT / 4:00 p.m. MT / 3:00 p.m. PT.
- Centroamérica: 4:00 p.m.
- México: 4:00 p.m. (CDMX).
- Paraguay: 7:00 p.m.
- Perú: 5:00 p.m.
- Uruguay: 7:00 p.m.
- Venezuela: 6:00 p.m.
¿Qué canal transmite Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026?
Aquí te dejaré con los canales de TV abierta para que puedas ver la transmisión de Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO y EN DIRECTO desde diferentes partes del mundo, por la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026.
- Argentina: Telefé, TV Pública y TyC Sports.
- Bolivia: Red Uno y Unitel.
- Chile: Chilevisión.
- Colombia: Canal RCN y Gol Caracol.
- Ecuador: Teleamazonas.
- Estados Unidos: FOX (mercados seleccionados) y Telemundo.
- México: Canal 5 (Las Estrellas) y Azteca 7.
- Paraguay: GEN.
- Perú: América Televisión.
- Uruguay: No hay transmisión por TV abierta.
- Venezuela: Televen.
Ahora, te dejaré con los canales de TV Paga y Streaming para seguir Argentina vs. Cabo Verde.
- Argentina: TyC Sports Play, Mi Telefe, TV Pública web, DSports, DGO y Paramount+.
- Bolivia: Tigo Sports y ENTEL TV.
- Chile: DSports, DGO y Paramount+.
- Colombia: DSports, DGO y Paramount+.
- Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.
- Estados Unidos: FOX Sports, Telemundo, Peacock, fuboTV y YouTube TV.
- Centroamérica: Tigo Sports, FOX Sports, FOX One y ViX.
- México: TUDN, ViX Premium y Sky.
- Paraguay: Tigo Sports y Tigo Sports App.
- Perú: TVGo, DSports, DGO y Paramount+.
- Uruguay: DSports, DGO y Paramount+.
- Venezuela: DSports por SimpleTV/Inter, DGO y Disney+ Premium.
Argentina vs. Cabo Verde: posibles alineaciones
- Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
- Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Roberto Lopes, Diney Borges, João Paulo; Kevin Lenini, Willy Semedo, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Ryan Mendes y Dailon Livramento.