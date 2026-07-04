Colombia y Ghana se verán las caras en el Estadio Kansas City este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido es imperdible. Por esa razón, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Colombia - Ghana por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Colombia - Ghana en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Colombia - Ghana por el Mundial 2026 este viernes 3 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:30 pm

Estados Unidos (CT): 8:30 pm

Estados Unidos (MT): 7:30 pm

Estados Unidos (PT): 6:30 pm

México (CDMX): 7:30 pm

España: 3:30 am del sábado 4 de julio

Puerto Rico: 9:30 pm

Panamá: 8:30 pm

Costa Rica: 7:30 pm

República Dominicana: 9:30 pm

El Salvador: 7:30 pm

Guatemala: 7:30 pm

Honduras: 7:30 pm

Nicaragua: 7:30 pm

Argentina: 10:30 pm

Brasil (Brasilia): 10:30 pm

Uruguay: 10:30 pm

Chile (Santiago): 9:30 pm

Paraguay: 10:30 pm

Bolivia: 9:30 pm

Venezuela: 9:30 pm

Ecuador: 8:30 pm

Perú: 8:30 pm

Colombia: 8:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia - Ghana?

Este viernes 3 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia - Ghana por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil

Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, ditu

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX, FOX, FOX+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, Canal 10 Nicaragua, ViX, FOX Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes, ViX

Colombia y Ghana se enfrentan esteviernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN. Win Sports, Ditu, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports, Universo y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)