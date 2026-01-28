La UEFA Champions League 2026 va llegando al final de la fase de grupos. Este miércoles 28 de enero, se vivirá el juego de FC Barcelona vs. Copenhague, duelo que se llevará a cabo desde el Estadio Camp Nou de Cataluña. Los blaugranas saldrán a llevarse los 3 puntos que le permitan soñar con el acceso directo a los octavos de final del campeonato, donde de momento se ubican en el noveno lugar, aunque con la misma cantidad de puntos que PSG, Newcastle y Chelsea, quienes están en zona de clasificación directa. Aquí, te cuento dónde puedes ver el partido de FC Barcelona vs. Copenhague .

El arbitraje para el choque de Champions entre el Barça y el Copenhague ya está definido: el galo Benoît Bastien dirigirá en el césped, mientras que el belga Bram Van Driessche estará al mando del videoarbitraje. Van Driessche tendrá la tarea de analizar las jugadas dudosas y, de ser preciso, sugerir a Bastien el uso del monitor ubicado en la banda para una segunda inspección.

¿A qué hora se juega FC Barcelona - Copenhague EN DIRECTO?

Mira FC Barcelona vs. Copenhague EN DIRECTO a partir de las 9:00 p.m. hora de España, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Camp Nou de la ciudad de Barcelona. Sigue la programación local para ver el minuto a minuto de este enfrentamiento por la Jornada 8 de la UEFA Champions League 2026.

¿Dónde ver FC Barcelona - Copenhague EN DIRECTO?

La transmisión del partido de FC Barcelona vs. Copenhague EN VIVO será a través de Movistar Liga de Campeones en Estados Unidos, Caliente TV en México o ESPN desde Latinoamérica. Estos son los principales canales de TV que estarán a cargo de la transmisión minuto a minuto de este enfrentamiento por la Jornada 8 de la UEFA Champions League.

País Canales Argentina ESPN y Disney Plus Premium Chile ESPN y Disney Plus Premium Bolivia ESPN y Disney Plus Premium Colombia ESPN y Disney Plus Premium Estados Unidos Paramount + y TUDN México y Centroamérica TNT Sports, Caliente TV y HBO Max Paraguay ESPN y Disney Plus Premium Perú ESPN y Disney Plus Premium Uruguay ESPN y Disney Plus Premium Venezuela ESPN y Disney Plus Premium

FC Barcelona - Copenhague: posibles alineaciones

FC Barcelona: Joan Garcia; Balde, Gerard Martín, Cubarsí, Koundé; Eric Garcia, Dani Olmo, Fermín; Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal.

Joan Garcia; Balde, Gerard Martín, Cubarsí, Koundé; Eric Garcia, Dani Olmo, Fermín; Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Copenhague: Kotarski; Marcos López, Gabriel Pereira, Suzuki, Meling; Madsen, Clem; Achouri, Jordan Larsson, Elyounoussi, Dadason.

FC Barcelona - Copenhague: hora, TV y dónde ver

Fecha: Miércoles 28 de enero 2026

Miércoles 28 de enero 2026 Lugar: Estadio Camp Nou, Barcelona

Estadio Camp Nou, Barcelona Horario: 9:00 p.m. España

9:00 p.m. España Canal TV: Movistar Liga de Campeones (España)

Movistar Liga de Campeones (España) Streaming: Movistar Plus+ (España)