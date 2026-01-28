Duelo de alta tensión en el Camp Nou por un boleto directo a octavos. El cuadro azulgrana encara la última jornada de esta fase con la obligación de ganar para colarse entre los ocho mejores de la UEFA Champions League 2025-2026. FC Barcelona y Copenhague juegan a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT, 12:00 pm PT y 9:00 pm en España en el Spotify Camp Nou. Conoce qué canales de TV y streaming online pasan el partido en vivo en directo online desde Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo.

El Barça encara la jornada en la novena posición con 13 puntos, empatado con otros ocho clubes. Un triunfo prácticamente garantiza su pase directo al ‘top 8’, especialmente considerando el duelo directo entre el PSG y el Newcastle, rivales inmediatos en la tabla. No obstante, una victoria abultada sería el blindaje definitivo. En la otra cara de la moneda está el Copenhague: situados en el puesto 26 con 8 puntos, los daneses están obligados a ganar para no quedar eliminados. Aunque comparten puntuación con los equipos que cierran la zona de play-off, su desfavorable diferencia de goles (-6) les deja sin margen de error.

Camp Nou será el escenario donde Barcelona y Copenhague medirán fuerzas en la última fecha de la fase liga de la Champions League (Foto: FC Barcelona)

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Copenhague?

Este miércoles 28 de enero de 2026 se podrá ver el partido Barcelona vs. Copenhague por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

México: Caliente TV / Max

Francia: Canal+ Foot, myCANAL, Canal+ Live 2

Alemania: DAZN Deutschland

Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: TNT Brasil, TNT Go, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play

Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Honduras: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Panamá: Bluu, ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

La designación arbitral para la jornada 8 de la Liga de Campeones sitúa a Benoit Bastien al frente del encuentro Barcelona-Copenhague. El equipo técnico contará con el apoyo de Bram Van Driessche desde la sala VOR, quien tendrá la tarea de analizar las jugadas críticas y recomendar una revisión en el monitor de banda siempre que la integridad del juego lo demande.