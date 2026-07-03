Los 16avos de final del Mundial 2026 continúan con un atractivo enfrentamiento entre Australia y Egipto. Ambas selecciones buscarán mantenerse con vida en el torneo en un partido de eliminación directa que se disputará en Dallas y que podrá seguirse en distintos países mediante televisión abierta y plataformas digitales.
Si quieres saber dónde ver Australia vs. Egipto EN VIVO y GRATIS, aquí encontrarás los horarios oficiales del partido, los canales que transmitirán el encuentro en los principales países hispanohablantes y las alternativas online para seguir todas las incidencias del Mundial 2026.
¿A qué hora juega Australia vs. Egipto hoy?
Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio en Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
|País
|Hora
|Argentina
|15:00
|Uruguay
|15:00
|Chile
|14:00
|Paraguay
|14:00
|Bolivia
|14:00
|Venezuela
|14:00
|Colombia
|13:00
|Perú
|13:00
|Ecuador
|13:00
|Panamá
|13:00
|México
|12:00
|Costa Rica
|12:00
|Guatemala
|12:00
|El Salvador
|12:00
|Honduras
|12:00
|Nicaragua
|12:00
|República Dominicana
|14:00
|Estados Unidos (ET)
|14:00
|Estados Unidos (CT)
|13:00
|Estados Unidos (MT)
|12:00
|Estados Unidos (PT)
|11:00
|España
|20:00
|Australia (Sídney)
|05:00 (sábado 4 de julio)
|Egipto
|20:00
¿Qué canal transmite Australia vs. Egipto EN VIVO por país?
La transmisión del Mundial 2026 varía según el país. Estas son las principales señales de televisión y plataformas digitales donde podrás seguir el encuentro.
|País
|Canal de TV y streaming
|Estados Unidos
|Telemundo (GRATIS por TV abierta), Universo, Peacock, FOX (mercados seleccionados), FOX Sports y Fubo
|México
|ViX Premium
|Colombia
|DIRECTV y DGO
|Perú
|DIRECTV y DGO
|Chile
|DIRECTV y DGO
|Argentina
|DIRECTV y DGO
|Uruguay
|DIRECTV y DGO
|Ecuador
|DIRECTV y DGO
|Bolivia
|Tigo Sports
|Paraguay
|Tigo Sports
|Venezuela
|DIRECTV y DGO
|Costa Rica
|Fox Plus
|Guatemala
|Tigo Sports
|Honduras
|Tigo Sports
|El Salvador
|Tigo Sports
|Nicaragua
|Tigo Sports
|Panamá
|Tigo Sports
|República Dominicana
|CDN Deportes