Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio en Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio en Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Jorge Villanes
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Los 16avos de final del Mundial 2026 continúan con un atractivo enfrentamiento entre Australia y Egipto. Ambas selecciones buscarán mantenerse con vida en el torneo en un partido de eliminación directa que se disputará en Dallas y que podrá seguirse en distintos países mediante televisión abierta y plataformas digitales.

Si quieres saber dónde ver Australia vs. Egipto EN VIVO y GRATIS, aquí encontrarás los horarios oficiales del partido, los canales que transmitirán el encuentro en los principales países hispanohablantes y las alternativas online para seguir todas las incidencias del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Australia vs. Egipto hoy?

Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio en Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PaísHora
Argentina15:00
Uruguay15:00
Chile14:00
Paraguay14:00
Bolivia14:00
Venezuela14:00
Colombia13:00
Perú13:00
Ecuador13:00
Panamá13:00
México12:00
Costa Rica12:00
Guatemala12:00
El Salvador12:00
Honduras12:00
Nicaragua12:00
República Dominicana14:00
Estados Unidos (ET)14:00
Estados Unidos (CT)13:00
Estados Unidos (MT)12:00
Estados Unidos (PT)11:00
España20:00
Australia (Sídney)05:00 (sábado 4 de julio)
Egipto20:00

¿Qué canal transmite Australia vs. Egipto EN VIVO por país?

La transmisión del Mundial 2026 varía según el país. Estas son las principales señales de televisión y plataformas digitales donde podrás seguir el encuentro.

PaísCanal de TV y streaming
Estados UnidosTelemundo (GRATIS por TV abierta), Universo, Peacock, FOX (mercados seleccionados), FOX Sports y Fubo
MéxicoViX Premium
ColombiaDIRECTV y DGO
PerúDIRECTV y DGO
ChileDIRECTV y DGO
ArgentinaDIRECTV y DGO
UruguayDIRECTV y DGO
EcuadorDIRECTV y DGO
BoliviaTigo Sports
ParaguayTigo Sports
VenezuelaDIRECTV y DGO
Costa RicaFox Plus
GuatemalaTigo Sports
HondurasTigo Sports
El SalvadorTigo Sports
NicaraguaTigo Sports
PanamáTigo Sports
República DominicanaCDN Deportes

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