Los 16avos de final del Mundial 2026 continúan con un atractivo enfrentamiento entre Australia y Egipto. Ambas selecciones buscarán mantenerse con vida en el torneo en un partido de eliminación directa que se disputará en Dallas y que podrá seguirse en distintos países mediante televisión abierta y plataformas digitales.

Si quieres saber dónde ver Australia vs. Egipto EN VIVO y GRATIS, aquí encontrarás los horarios oficiales del partido, los canales que transmitirán el encuentro en los principales países hispanohablantes y las alternativas online para seguir todas las incidencias del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Australia vs. Egipto hoy?

Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio en Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

País Hora Argentina 15:00 Uruguay 15:00 Chile 14:00 Paraguay 14:00 Bolivia 14:00 Venezuela 14:00 Colombia 13:00 Perú 13:00 Ecuador 13:00 Panamá 13:00 México 12:00 Costa Rica 12:00 Guatemala 12:00 El Salvador 12:00 Honduras 12:00 Nicaragua 12:00 República Dominicana 14:00 Estados Unidos (ET) 14:00 Estados Unidos (CT) 13:00 Estados Unidos (MT) 12:00 Estados Unidos (PT) 11:00 España 20:00 Australia (Sídney) 05:00 (sábado 4 de julio) Egipto 20:00

¿Qué canal transmite Australia vs. Egipto EN VIVO por país?

La transmisión del Mundial 2026 varía según el país. Estas son las principales señales de televisión y plataformas digitales donde podrás seguir el encuentro.