Un partido de fuerza pareja. Australia juega contra Egipto este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium, Dallas, Estados Unidos. Tras superar la fase de grupos, ambas selecciones llegan a instancias decisivas sin muchas luces, pero confían en convertirse en la sorpresa de la Copa del Mundo.

Mohamed Salah es la gran figura en Egipto. El atacante se está recuperando de unas molestias musculares que sufrió ante Irán, pero su presencia en el duelo clave ante Australia es un hecho. Los faraones son un equipo ordenado tácticamente y rápido para el contragolpe.

Australia, por su parte, es la selección más joven del Mundial; tienen un promedio de edad de 24,6 años. Los Socceroos han suplido la falta de grandes figuras con un grupo de jugadores comprometidos con la idea futbolística de su entrenador.

¿A qué hora juegan Australia vs. Egipto en Estados Unidos?

Horarios por zona horaria/Ciudades Hora EDT (Este: Nueva York, Miami, Washington D.C.) 2:00 p. m. CDT (Centro: Chicago, Houston, Dallas / Hora local del estadio) 1:00 p. m. MDT (Montaña: Denver, Phoenix, Salt Lake City) 12:00 p.m. PDT (Pacífico: Los Ángeles, Las Vegas, Seattle) AKDT (Alaska) 10:00 a.m. HAST (Hawái) 8:00 a.m.

¿A qué hora juegan Australia vs. Egipto en México?

El partido entre Australia contra Egipto por los 16avos de final se jugará a las 12:00 a.m. en el territorio mexicano. Un duelo de dos selecciones que quieren ser la gran sorpresa del Mundial 2026.

El cuadro de Australia choca contra Egipto en un partido vital por el Mundial 2026. Consulte dónde ver este encuentro en vivo gratis por televisión abierta, incluyendo los horarios confirmados y opciones de canales online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Dónde ver Australia vs. Egipto en Estados Unidos?

Si estás en California, Texas, Florida, Nueva York u otro estado de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido Australia vs. Egipto EN VIVO en español e inglés por la Copa Mundial FIFA 2026:

FOX Network

fuboTV, Telemundo

Telemundo Deportes En Vivo

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

Canal para ver Australia vs. Egipto por Mundial 2026 en México

En México, el partido entre Australia contra Egipto por los 16avos de final del Mundial 2026 será transmitido por la plataforma ViX.