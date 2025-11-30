La temporada 2025 de la Fórmula 1 llega al Gran Premio de Qatar, la penúltima carrera del año, con la batalla por el Campeonato de Pilotos más apretada que nunca este domingo 30 de noviembre en el Circuito Internacional de Losail, y podrá verse EN VIVO a través del Plan Premium de Disney+, que ofrece acceso completo a prácticas, clasificación, Sprint y carrera, además de la Race Hub, telemetría en tiempo real y cámaras on-board exclusivas en los autos de Max Verstappen y Franco Colapinto.

Tras la polémica descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren) en el GP de Las Vegas por infracciones técnicas en los skid blocks, la ventaja del líder se ha reducido drásticamente. Actualmente, Norris mantiene una ligera ventaja de 24 puntos sobre Piastri y Max Verstappen, lo que convierte a Qatar en un fin de semana decisivo que incluye la última carrera Sprint de la temporada.

La gran pregunta es si Lando Norris puede asegurar el título mundial en Qatar. La respuesta es sí, aunque el desafío es considerable: con un máximo de 58 puntos aún en juego en las dos últimas carreras (33 solo en Qatar), Norris necesita sumar al menos dos puntos más que sus dos rivales directos durante el fin de semana. Es matemáticamente imposible asegurar la corona en la carrera Sprint del sábado, pero el británico tiene la oportunidad de coronarse campeón en la carrera principal del domingo.

La cobertura oficial de ESPN dentro del Plan Premium Disney+ contará con un equipo de primer nivel integrado por Fernando Tornello, Juan Fossaroli, Juan Manuel “Cochito” López, Alejandra Martínez y Albert Fàbrega, quienes ofrecerán análisis, narración y contenido exclusivo durante todo el fin de semana.

Además, los suscriptores del Plan Premium podrán acceder a F1 Kids, una transmisión alternativa creada para el público más joven, con gráficos especiales, explicaciones adaptadas y una presentación más dinámica para seguir la acción del Gran Premio de Qatar.

El Circuito Internacional de Lusail en Catar se ha consolidado rápidamente como uno de los recintos más avanzados tecnológicamente y exigentes físicamente del mundo del automovilismo. | Crédito: F1 / Facebook

¿Dónde ver el GP de Qatar 2025 EN VIVO?

El GP de Qatar 2025 se podrá ver EN VIVO a través del Plan Premium de Disney+, que ofrece acceso completo a toda la cobertura de ESPN, incluyendo prácticas, clasificación, Sprint, carrera y la Race Hub con datos en tiempo real.

Además, la carrera del domingo estará disponible también por ESPN2, dependiendo del país y la programación local, ampliando así las opciones para seguir cada momento del Gran Premio de Qatar.

F1 GP de Qatar EN VIVO. Descubre a qué hora es y qué canal transmite la carrera de Fórmula Uno hoy 30 de noviembre. Guía completa de TV. | Crédito: formula1.com / Composición Mix

¿Cómo ver Disney+ para seguir la Fórmula 1?

Para ver Disney+ y acceder a toda la cobertura de la Fórmula 1, necesitas una suscripción activa al Plan Premium, el único que incluye las transmisiones de ESPN, con todas las sesiones del fin de semana: prácticas, clasificación, Sprint y carrera.

El servicio está disponible en smart TVs, dispositivos móviles, navegadores web, Chromecast, Apple TV, Android TV y consolas. Solo debes ingresar a disneyplus.com, elegir el Plan Premium e iniciar la reproducción desde cualquier dispositivo compatible.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Qatar 2025, vigésima tercera jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 57 vueltas en el Circuito Internacional de Losail, de 5.419km de longitud, el domingo 30 de noviembre. | Crédito: GEC