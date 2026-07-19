La Copa Mundial FIFA 2026 llega a su desenlace con un partido reservado para dos selecciones acostumbradas a competir por los títulos. Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) para definir al nuevo campeón del mundo, un encuentro que podrá seguirse en toda Sudamérica mediante la cobertura especial de DIRECTV Sports (DSports) y su plataforma de streaming DGO.

La Albiceleste alcanzó una nueva final tras dejar en el camino a Egipto, Suiza e Inglaterra, confirmando la fortaleza del proyecto encabezado por Lionel Scaloni. Del otro lado estará una selección española que ha firmado uno de los recorridos más sólidos del campeonato al eliminar a Portugal, Bélgica y Francia, consolidándose como la gran representante del fútbol europeo en esta edición del Mundial.

Para los aficionados de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, DIRECTV Sports ofrecerá una programación especial con la previa, el análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y la transmisión completa de una final que enfrentará al vigente campeón del mundo contra el actual campeón de Europa.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

Los suscriptores de DIRECTV Sports (DSports) podrán seguir en vivo todas las incidencias de la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026 entre Argentina y España.

La cobertura comenzará varias horas antes del pitazo inicial con programas especiales desde el MetLife Stadium, informes exclusivos, análisis de los protagonistas y la narración completa del encuentro que definirá al campeón del torneo.

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¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Argentina vs. España?

La plataforma DGO permitirá seguir la final desde cualquier lugar con conexión a internet, ofreciendo acceso en vivo a las señales de DSports y a toda la cobertura especial preparada para el partido más importante del Mundial.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Ficha Argentina vs. España EN VIVO hoy por la final del Mundial 2026 Partido Argentina vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Final Fecha Domingo 19 de julio de 2026 Hora Colombia, Perú y Ecuador 3:00 p.m. Hora Venezuela y Bolivia 4:00 p.m. Hora Chile 4:00 p.m. Hora Argentina y Uruguay 5:00 p.m. Hora Estados Unidos 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT Hora México 2:00 p.m. CT Hora España 9:00 p.m. TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DGO Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Argentina vs. España por DIRECTV

¿Cuándo juegan Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

Argentina y España disputarán la final de la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

¿A qué hora comienza la final?

El partido empezará a las 3:00 p.m. en Colombia, Perú y Ecuador, 4:00 p.m. en Chile y Venezuela, 5:00 p.m. en Argentina y Uruguay, 2:00 p.m. en México y 3:00 p.m. ET en Estados Unidos.

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO por DIRECTV?

La transmisión estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) para los países donde opera la compañía en Sudamérica. Los suscriptores también podrán seguir el encuentro mediante DGO desde cualquier dispositivo compatible.

¿Qué necesito para ver la final en DGO?

Solo debes contar con una cuenta activa de DGO, iniciar sesión y disponer de una conexión estable a internet. La plataforma ofrece acceso a las señales en vivo de DSports y a la programación especial de la final.

¿En qué dispositivos funciona DGO?

El servicio es compatible con Smart TV Samsung y LG, Android TV, Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV Stick, teléfonos Android, iPhone, tablets, iPad y computadoras con Windows y macOS.

¿Quiénes serán los protagonistas de la final?

Argentina buscará defender el título conquistado en Catar 2022 con figuras como Lionel Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Emiliano Martínez, mientras que España intentará volver a coronarse campeona del mundo con un plantel liderado por Lamine Yamal, Rodri, Pedri y Nico Williams.

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).

Análisis de Noé Yactayo

“Las finales suelen escribirse desde la paciencia y la capacidad para interpretar los momentos del partido. Argentina y España llegan después de superar recorridos exigentes, pero con estilos claramente diferenciados. La Albiceleste ha construido su campaña desde la eficacia en los momentos decisivos, mientras que La Roja ha encontrado en el control del balón y la presión alta las herramientas para dominar a sus rivales.”

“Para el público sudamericano que seguirá el encuentro a través de DIRECTV Sports, el atractivo también pasa por observar el duelo táctico entre Lionel Scaloni y Luis de la Fuente. Ambos entrenadores han sabido ajustar sus equipos según el adversario y eso convierte a la final en un enfrentamiento donde las decisiones desde el banquillo pueden resultar tan importantes como el rendimiento de las figuras dentro del campo.”

“Argentina cuenta con una generación acostumbrada a competir bajo presión y con futbolistas que ya conocen el peso de disputar una final mundialista. España, por su parte, ha encontrado el equilibrio entre juventud y experiencia, con una estructura colectiva que le ha permitido imponerse a rivales de máxima exigencia durante todo el campeonato. Esa combinación anticipa un partido muy distinto al de las rondas anteriores.”

“Cuando el trofeo está a noventa minutos de distancia, las estadísticas y el recorrido previo pasan a un segundo plano. La concentración, la gestión emocional y la capacidad para aprovechar una oportunidad pueden inclinar la balanza. Por eso, más que una exhibición ofensiva, esta final tiene todos los ingredientes para convertirse en un duelo estratégico entre dos selecciones que han demostrado ser las más consistentes del Mundial FIFA 2026.”