El duelo entre Getafe y Real Madrid por LaLiga 2025-2026 promete grandes emociones este domingo 19 de octubre en el estadio Coliseum Alfonso Pérez. El partido se jugará a las 16:00 (Argentina y Chile), 14:00 (Colombia y Perú) y 15:00 (Venezuela). El conjunto azulón buscará reponerse tras su derrota ante Osasuna, mientras que el equipo de Carlo Ancelotti intentará consolidarse en lo más alto de la tabla antes del esperado Clásico frente al Barcelona.

Real Madrid llega con tres victorias en sus últimos cuatro encuentros, mientras que Getafe solo ha ganado uno en ese mismo período. Los merengues dominan claramente el historial: cinco triunfos consecutivos frente al cuadro madrileño, incluido el 0-1 de la última temporada. En la tabla, Getafe suma 11 puntos (3 PG, 2 PE, 3 PP), y el Madrid lidera con 21 unidades (7 PG, 1 PP).

El partido será transmitido EN VIVO por DSports y DGO, disponibles en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Conoce aquí toda la información sobre como ver el duelo Real Madrid vs. Getafe.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe por DSports y DGO?

El encuentro podrá seguirse a través de DSports, el canal deportivo exclusivo de DIRECTV, y por DGO, la plataforma online que transmite en vivo todos los partidos de LaLiga en Latinoamérica. Ambas opciones ofrecen cobertura completa con comentarios y análisis previos al partido.

Quienes cuenten con servicio de DIRECTV Satelital podrán ver el juego directamente desde su televisor o ingresar a DGO usando sus credenciales. También es posible contratar el servicio digital de forma independiente para disfrutar del fútbol en streaming desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Cómo ver DSports EN VIVO?

Para ver DSports, basta con sintonizar el canal deportivo dentro de la grilla de DIRECTV o acceder desde la aplicación de DGO si tu plan lo incluye. El canal forma parte del paquete base en la mayoría de países latinoamericanos, aunque también puede añadirse como complemento deportivo.

DSports transmite en alta definición y ofrece programación continua con los principales torneos internacionales, incluyendo LaLiga, Champions League y Copa Sudamericana. Solo está disponible para clientes de DIRECTV.

¿Cómo ver DGO online?

La plataforma DGO (antes DIRECTV GO) permite mirar DIRECTV en vivo por internet, incluyendo todos los canales deportivos y de entretenimiento. Solo tenés que registrarte con tu cuenta o crear una nueva, elegir un plan que incluya DSports, y acceder desde tu celular, computadora o Smart TV.

DGO ofrece transmisión en vivo, repeticiones y contenido bajo demanda. Además, permite ver hasta cuatro dispositivos en simultáneo, ideal para seguir el partido Getafe vs. Real Madrid en cualquier lugar.