El clásico paraliza el mundo. Este domingo 26 de octubre, el Estadio Santiago Bernabéu acogerá la jornada más esperada de LaLiga EA Sports 2025-26: Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan por la cima del campeonato. Los dirigidos por Xabi Alonso llegan líderes con 24 puntos y una defensa sólida que solo ha concedido cinco goles, mientras los hombres de Hansi Flick, con 22 unidades, exhiben el ataque más productivo del torneo. Kylian Mbappé y Vinícius lideran una ofensiva blanca letal, frente al talento juvenil de Lamine Yamal y el regreso de Pedri, factores que prometen un clásico de alta tensión. Más que tres puntos, está en juego el pulso del dominio en el fútbol español. ¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre FC Barcelona y Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga 2025-26.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el clásico entre FC Barcelona y Real Madrid correspondiente a la jornada 10 de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

FC Barcelona — Real Madrid: horario, TV y dónde ver en vivo por LaLiga 2025

Horario : 12:30 horas de Buenos Aires; 16:30 del horario peninsular (15:30 en Islas Canarias)

: 12:30 horas de Buenos Aires; 16:30 del horario peninsular (15:30 en Islas Canarias) Fecha : Domingo 26 de octubre de 2025

: Domingo 26 de octubre de 2025 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Estadio: Santiago Bernabéu de Madrid, España