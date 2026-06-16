La selección de Argentina pone en marcha su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 con un esperado partido ante Argelia, en un duelo que tendrá a Lionel Messi como la principal figura sobre el terreno de juego. La expectativa es enorme entre los aficionados de la Albiceleste, que buscarán seguir cada minuto del encuentro a través de las distintas plataformas de transmisión disponibles en América Latina.

Entre las principales alternativas para ver el partido EN VIVO destacan DIRECTV Sports y la plataforma de streaming DGO, servicios que ofrecen cobertura deportiva para millones de usuarios en la región. Si quieres conocer cómo acceder a la transmisión desde tu televisor, celular, computadora o Smart TV, además de revisar los horarios oficiales del compromiso en distintos países, continúa leyendo esta guía completa.

¿Cómo ver DIRECTV Sports EN VIVO por TV?

DIRECTV Sports forma parte de la programación de televisión satelital de DIRECTV en varios países de Latinoamérica. Los suscriptores pueden seguir la cobertura del partido Argentina vs. Argelia directamente desde sus televisores.

Para ver DIRECTV Sports por TV debes:

Contar con una suscripción activa a DIRECTV.

Sintonizar los canales deportivos incluidos en tu paquete.

Acceder a la transmisión desde televisores convencionales o Smart TV conectados al servicio.

La disponibilidad de canales puede variar según el país y el plan contratado.

¿Cómo ver DGO Online por internet?

DGO es la plataforma de streaming de DIRECTV que permite acceder a eventos deportivos en vivo desde múltiples dispositivos con conexión a internet.

Los usuarios pueden seguir Argentina vs. Argelia mediante:

Aplicación DGO para Android.

Aplicación DGO para iPhone y iPad.

Computadoras y laptops mediante navegador web.

Smart TV compatibles.

Dispositivos de streaming.

Tablets y otros equipos móviles.

Para acceder al contenido es necesario iniciar sesión con una cuenta habilitada para el servicio.

¿Cómo ver Argentina vs. Argelia EN VIVO por DIRECTV Sports y DGO?

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre Argentina y Argelia mediante la señal de DIRECTV Sports y la plataforma DGO en los países donde el operador posee derechos de transmisión.

Antes del inicio del partido se recomienda:

Verificar que la suscripción se encuentre activa.

Actualizar la aplicación DGO a la última versión disponible.

Comprobar la estabilidad de la conexión a internet.

Ingresar con anticipación para evitar problemas de acceso durante la transmisión.

De esta manera podrás disfrutar de la cobertura completa, análisis previos, alineaciones confirmadas y todas las incidencias del encuentro protagonizado por Lionel Messi y la selección argentina.

Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)

Horarios de Argentina vs. Argelia por país

El partido entre Argentina y Argelia se disputará este martes 16 de junio de 2026. Estos son los horarios confirmados en diferentes territorios:

País Hora México (CDMX) 19:00 Costa Rica 19:00 Guatemala 19:00 Honduras 19:00 El Salvador 19:00 Nicaragua 19:00 Perú 20:00 Colombia 20:00 Ecuador 20:00 Panamá 20:00 Estados Unidos (ET) 21:00 Venezuela 21:00 Bolivia 21:00 Chile 21:00 Paraguay 21:00 Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Brasil 22:00 España 03:00 del 17 de junio