Portugal pone primera en el Mundial 2026 este miércoles 17 de junio cuando se mida ante RD Congo en el NRG Stadium de Houston, Texas, por la jornada inaugural del Grupo K. El encuentro arrancará a las 12:00 horas de Lima, Bogotá y Quito (1 p.m. ET / 10 a.m. PT en Estados Unidos) y marcará el comienzo de una nueva aventura mundialista para una generación portuguesa que lleva años instalada entre la élite del fútbol internacional.

Bajo la conducción de Roberto Martínez, las miradas vuelven a centrarse en Cristiano Ronaldo, quien disputa su sexta Copa del Mundo con la ambición intacta de conquistar el único trofeo que aún falta en un palmarés repleto de éxitos. Enfrente estará una RD Congo que regresa al máximo escenario del fútbol después de más de cinco décadas y que intentará convertir su vuelta en una de las primeras sorpresas del torneo.

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¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, incluido el encuentro entre Portugal y RD Congo por la primera jornada del Grupo K. El servicio está disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. Para acceder, es necesario contar con una suscripción activa (el precio varía según el país) y descargar la aplicación DGO desde Google Play Store para Android o App Store para dispositivos Apple.

Portugal vs. RD Congo: horario, TV y dónde ver en vivo por el Mundial 2026

Partido: Portugal vs. RD Congo, por la Jornada 1 del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026

Portugal vs. RD Congo, por la Jornada 1 del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 13:00 horas ET; 14:00 horas de Argentina y Uruguay; 19:00 horas de España; 11:00 horas del Centro de México

12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 13:00 horas ET; 14:00 horas de Argentina y Uruguay; 19:00 horas de España; 11:00 horas del Centro de México Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV Go (DGO)

DIRECTV Go (DGO) Estadio: NRG Stadium

NRG Stadium Ciudad: Houston, Texas (Estados Unidos)

Houston, Texas (Estados Unidos) Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)

Portugal afronta este estreno mundialista con la presión de confirmar su condición de candidata al título. Con figuras como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha y Rúben Dias, la selección lusa intentará imponer su jerarquía desde el primer partido. RD Congo, por su parte, regresa a la máxima cita del fútbol después de más de medio siglo y buscará comenzar con buen pie un torneo histórico para su país. El resultado puede marcar el rumbo de ambos equipos en un Grupo K que promete una intensa batalla por la clasificación a los octavos de final.