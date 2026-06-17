Los aficionados podrán ver el partido mediante los canales de señal abierta habilitados en cada país, así como por las plataformas oficiales de streaming que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Los aficionados podrán ver el partido mediante los canales de señal abierta habilitados en cada país, así como por las plataformas oficiales de streaming que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Jorge Villanes
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Portugal vuelve a la acción en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un partido que promete captar la atención de millones de aficionados. La selección lusa, liderada por Cristiano Ronaldo, se enfrenta a República Democrática del Congo en un encuentro clave del Grupo K, donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Si estás buscando dónde ver Portugal vs. RD Congo EN VIVO GRATIS, qué canales lo transmitirán por señal abierta y cuáles son las opciones disponibles por cable y streaming, aquí encontrarás toda la información que necesitas. Sigue leyendo para conocer los horarios oficiales por país y las plataformas que ofrecerán la transmisión en directo del compromiso mundialista.

¿A qué hora juega Portugal vs. RD Congo?

El partido entre Portugal y República Democrática del Congo se disputará el miércoles 17 de junio. Estos son los horarios confirmados en distintos países:

PaísHora
México11:00
Costa Rica12:00
Guatemala12:00
Honduras12:00
El Salvador12:00
Nicaragua12:00
Colombia12:00
Perú12:00
Ecuador12:00
Panamá13:00
Chile13:00
Venezuela13:00
Bolivia13:00
Paraguay14:00
Argentina14:00
Uruguay14:00
Brasil14:00
Estados Unidos (ET)13:00
Portugal18:00
España19:00

Canales de TV abierta que transmiten GRATIS Portugal vs. RD Congo

Los aficionados podrán seguir el partido mediante señales abiertas que cuentan con los derechos oficiales del Mundial 2026 en diferentes países.

PaísCanal de TV abierta
MéxicoCanal 5
ArgentinaTV Pública
ChileChilevisión
ColombiaCanal RCN
PerúAmérica TV
EcuadorTeleamazonas
VenezuelaTeleven
ParaguayTelefuturo
UruguayCanal 10
BoliviaUnitel
Estados UnidosFOX (mercados seleccionados)
PortugalRTP 1
EspañaLa 1 de TVE

Estas señales permiten disfrutar del encuentro sin costo adicional, dependiendo de la cobertura disponible en cada territorio.

Canales de paga y plataformas de streaming para ver Portugal vs. RD Congo

Además de la señal abierta, el encuentro estará disponible en operadores de televisión por suscripción y servicios de streaming que poseen los derechos del Mundial 2026.

PaísCanal de paga o streaming
ArgentinaDSports, DGO
ChileDSports, DGO
ColombiaDSports, DGO
PerúDSports, DGO
EcuadorDSports, DGO
UruguayDSports, DGO
VenezuelaDSports, DGO
BoliviaDSports, DGO
ParaguayDSports, DGO
MéxicoTUDN, ViX Premium
Estados UnidosFOX Sports, FOX One App
PortugalSport TV, RTP Play
EspañaRTVE Play

Los usuarios también podrán seguir el partido desde dispositivos móviles, Smart TV, computadoras y tablets mediante las aplicaciones oficiales de cada plataforma.

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