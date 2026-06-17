Portugal vuelve a la acción en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un partido que promete captar la atención de millones de aficionados. La selección lusa, liderada por Cristiano Ronaldo, se enfrenta a República Democrática del Congo en un encuentro clave del Grupo K, donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Si estás buscando dónde ver Portugal vs. RD Congo EN VIVO GRATIS, qué canales lo transmitirán por señal abierta y cuáles son las opciones disponibles por cable y streaming, aquí encontrarás toda la información que necesitas. Sigue leyendo para conocer los horarios oficiales por país y las plataformas que ofrecerán la transmisión en directo del compromiso mundialista.

¿A qué hora juega Portugal vs. RD Congo?

El partido entre Portugal y República Democrática del Congo se disputará el miércoles 17 de junio. Estos son los horarios confirmados en distintos países:

País Hora México 11:00 Costa Rica 12:00 Guatemala 12:00 Honduras 12:00 El Salvador 12:00 Nicaragua 12:00 Colombia 12:00 Perú 12:00 Ecuador 12:00 Panamá 13:00 Chile 13:00 Venezuela 13:00 Bolivia 13:00 Paraguay 14:00 Argentina 14:00 Uruguay 14:00 Brasil 14:00 Estados Unidos (ET) 13:00 Portugal 18:00 España 19:00

Canales de TV abierta que transmiten GRATIS Portugal vs. RD Congo

Los aficionados podrán seguir el partido mediante señales abiertas que cuentan con los derechos oficiales del Mundial 2026 en diferentes países.

País Canal de TV abierta México Canal 5 Argentina TV Pública Chile Chilevisión Colombia Canal RCN Perú América TV Ecuador Teleamazonas Venezuela Televen Paraguay Telefuturo Uruguay Canal 10 Bolivia Unitel Estados Unidos FOX (mercados seleccionados) Portugal RTP 1 España La 1 de TVE

Estas señales permiten disfrutar del encuentro sin costo adicional, dependiendo de la cobertura disponible en cada territorio.

Canales de paga y plataformas de streaming para ver Portugal vs. RD Congo

Además de la señal abierta, el encuentro estará disponible en operadores de televisión por suscripción y servicios de streaming que poseen los derechos del Mundial 2026.

País Canal de paga o streaming Argentina DSports, DGO Chile DSports, DGO Colombia DSports, DGO Perú DSports, DGO Ecuador DSports, DGO Uruguay DSports, DGO Venezuela DSports, DGO Bolivia DSports, DGO Paraguay DSports, DGO México TUDN, ViX Premium Estados Unidos FOX Sports, FOX One App Portugal Sport TV, RTP Play España RTVE Play

Los usuarios también podrán seguir el partido desde dispositivos móviles, Smart TV, computadoras y tablets mediante las aplicaciones oficiales de cada plataforma.