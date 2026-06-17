Portugal vuelve a la acción en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un partido que promete captar la atención de millones de aficionados. La selección lusa, liderada por Cristiano Ronaldo, se enfrenta a República Democrática del Congo en un encuentro clave del Grupo K, donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.
Si estás buscando dónde ver Portugal vs. RD Congo EN VIVO GRATIS, qué canales lo transmitirán por señal abierta y cuáles son las opciones disponibles por cable y streaming, aquí encontrarás toda la información que necesitas. Sigue leyendo para conocer los horarios oficiales por país y las plataformas que ofrecerán la transmisión en directo del compromiso mundialista.
¿A qué hora juega Portugal vs. RD Congo?
El partido entre Portugal y República Democrática del Congo se disputará el miércoles 17 de junio. Estos son los horarios confirmados en distintos países:
|País
|Hora
|México
|11:00
|Costa Rica
|12:00
|Guatemala
|12:00
|Honduras
|12:00
|El Salvador
|12:00
|Nicaragua
|12:00
|Colombia
|12:00
|Perú
|12:00
|Ecuador
|12:00
|Panamá
|13:00
|Chile
|13:00
|Venezuela
|13:00
|Bolivia
|13:00
|Paraguay
|14:00
|Argentina
|14:00
|Uruguay
|14:00
|Brasil
|14:00
|Estados Unidos (ET)
|13:00
|Portugal
|18:00
|España
|19:00
Canales de TV abierta que transmiten GRATIS Portugal vs. RD Congo
Los aficionados podrán seguir el partido mediante señales abiertas que cuentan con los derechos oficiales del Mundial 2026 en diferentes países.
|País
|Canal de TV abierta
|México
|Canal 5
|Argentina
|TV Pública
|Chile
|Chilevisión
|Colombia
|Canal RCN
|Perú
|América TV
|Ecuador
|Teleamazonas
|Venezuela
|Televen
|Paraguay
|Telefuturo
|Uruguay
|Canal 10
|Bolivia
|Unitel
|Estados Unidos
|FOX (mercados seleccionados)
|Portugal
|RTP 1
|España
|La 1 de TVE
Estas señales permiten disfrutar del encuentro sin costo adicional, dependiendo de la cobertura disponible en cada territorio.
Canales de paga y plataformas de streaming para ver Portugal vs. RD Congo
Además de la señal abierta, el encuentro estará disponible en operadores de televisión por suscripción y servicios de streaming que poseen los derechos del Mundial 2026.
|País
|Canal de paga o streaming
|Argentina
|DSports, DGO
|Chile
|DSports, DGO
|Colombia
|DSports, DGO
|Perú
|DSports, DGO
|Ecuador
|DSports, DGO
|Uruguay
|DSports, DGO
|Venezuela
|DSports, DGO
|Bolivia
|DSports, DGO
|Paraguay
|DSports, DGO
|México
|TUDN, ViX Premium
|Estados Unidos
|FOX Sports, FOX One App
|Portugal
|Sport TV, RTP Play
|España
|RTVE Play
Los usuarios también podrán seguir el partido desde dispositivos móviles, Smart TV, computadoras y tablets mediante las aplicaciones oficiales de cada plataforma.