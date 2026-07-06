Estamos ante uno de los duelos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. Con Cristiano Ronaldo desde el arranque, este lunes 6 de julio no te pierdas el partido de España vs. Portugal a través de DIRECTV vía DSports y DGo para todo Latinoamérica . Este encuentro, sorpresivo en estos octavos de final, tendrá cara a cara a dos selecciones que en la previa al inicio del torneo eran candidatas a llegar a la gran final, por lo que será un duelo de pronóstico reservado.

Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el Portugal vs. España por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver el partido España vs. Portugal EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro España vs. Portugal por la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido España vs. Portugal por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el lunes 6 julio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro España vs. Portugal por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘España vs. Portugal’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

España vs. Portugal EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Lunes 06 de julio de 2026

Lunes 06 de julio de 2026 Horario: 13:00 horas CDMX / 16:00 horas Argentina / 14:00 horas Perú y Colombia

13:00 horas CDMX / 16:00 horas Argentina / 14:00 horas Perú y Colombia Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo

DGo Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Dallas, Texas (Estados Unidos)

España y Portugal se enfrentan este lunes 9 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)