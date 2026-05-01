El mítico Tokyo Dome será escenario de una de las peleas más esperadas entre el campeón indiscutido del peso supergallo Naoya Inoue y el invicto multicampeón Junto Nakatani. (Foto: SoloBoxeo)
El mítico Tokyo Dome será escenario de una de las peleas más esperadas entre el campeón indiscutido del peso supergallo Naoya Inoue y el invicto multicampeón Junto Nakatani. (Foto: SoloBoxeo)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

El boxeo mundial vivirá una de sus citas más esperadas este sábado 2 de mayo en el Tokyo Dome, donde Naoya Inoue, uno de los grandes nombres del boxeo libra por libra, defenderá su condición de campeón mundial indiscutido del peso supergallo. Frente a él estará su compatriota invicto Junto Nakatani, en un duelo japonés que promete marcar un antes y un después en la historia reciente del deporte. Para todo el público estadounidense, podrás seguir la transmisión por la señal oficial de DAZN PPV desde tu televisor o streaming online.

Para muchos especialistas, Naoya Inoue, con récord de 32-0 y 27 nocauts, es uno de los boxeadores más dominantes de la década. “El Monstruo” llega a esta séptima defensa de sus cuatro cinturones tras un 2025 de enorme exigencia, en el que superó a rivales como Murodjon Akhmadaliev y Alan David Picasso, aunque sin conseguir el nocaut en ambas peleas. Con una potencia que trasciende su división y un estilo de presión asfixiante, Inoue buscará ante Nakatani un triunfo que podría consolidarlo como el mejor libra por libra del mundo, en una discusión que hoy comparte con Oleksandr Usyk.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Naoya Inoue vs Junto Nakatani en EE.UU.?

El precio mensual del paquete estándar de DAZN es de USD 19.99 mensuales en los Estados Unidos. De esta forma, podrás ver la pelea de boxeo entre Naoya Inoue vs Junto Nakatani en vivo y en directo el próximo 2 de mayo desde las 2:00 p.m. ET.

¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?

En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:

PaísesDAZN PPV
Estados UnidosUSD 59,99
Puerto RicoUSD 59,99
Canadá59,99 CAD
MéxicoMXN 291
República DominicanaUSD 19,99
Costa RicaUSD 19,99
HondurasUSD 14,99
El SalvadorUSD 14,99
GuatemalaUSD 14,99
NicaraguaUSD 14,99
PanamáUSD 14,99
ArgentinaUSD 14,99
BoliviaUSD 19,99
BrasilBRL 82,90
ChileCLP 14072
ColombiaCOP 63220
EcuadorUSD 19,99
ParaguayUSD 14,99
PerúPEN 14,99
UruguayUSD 14,99
VenezuelaUSD 14,99
España19,99 EUR
Reino Unido24.99 GBP
Irlanda19,99 EUR
Italia19,99 EUR
Alemania19,99 EUR
Francia19,99 EUR
Japón3100 yenes
Corea del Sur28280 KRW
India1704 rupias indias
Nueva ZelandaNZD 49,99
Australia49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

  • Apple TV
  • Google Chromescast
  • Amazon Fire TV
  • Amazon Fire Stick
  • Android TV
  • Roku
  • SmartCast

Fecha, hora, TV y dónde ver online Naoya Inoue vs. Junto Nakatani

El sábado 2 de mayo se realizará esta esperada pelea de Naoya Inoue contra Junto Nakatani en el mítico Tokyo Dome de Japón. La velada se verá desde las 2:00 del Este de Estados Unidos (0:00 de CDMX, 3:00 de Argentina, 8:00 de España) y se espera que Inoue y Nakatani se enfrenten cerca de las 6:15 del Este de Estados Unidos (4:15 de CDMX, 7:15 de Argentina, 12:15 de España).

  • Día: Sábado 2 de mayo
  • Inicio de la cartelera: 0:00 de CDMX, 2:00 ET, 3:00 de Argentina, 8:00 de España
  • Hora de Inoue vs. Nakatani (aproximada): 4:15 de CDMX, 6:15 ET, 7:15 de Argentina, 12:15 de España
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.


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