El boxeo mundial vivirá una de sus citas más esperadas este sábado 2 de mayo en el Tokyo Dome, donde Naoya Inoue, uno de los grandes nombres del boxeo libra por libra, defenderá su condición de campeón mundial indiscutido del peso supergallo. Frente a él estará su compatriota invicto Junto Nakatani, en un duelo japonés que promete marcar un antes y un después en la historia reciente del deporte. Para todo el público estadounidense, podrás seguir la transmisión por la señal oficial de DAZN PPV desde tu televisor o streaming online.

Para muchos especialistas, Naoya Inoue, con récord de 32-0 y 27 nocauts , es uno de los boxeadores más dominantes de la década. “El Monstruo” llega a esta séptima defensa de sus cuatro cinturones tras un 2025 de enorme exigencia, en el que superó a rivales como Murodjon Akhmadaliev y Alan David Picasso, aunque sin conseguir el nocaut en ambas peleas. Con una potencia que trasciende su división y un estilo de presión asfixiante, Inoue buscará ante Nakatani un triunfo que podría consolidarlo como el mejor libra por libra del mundo, en una discusión que hoy comparte con Oleksandr Usyk.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Naoya Inoue vs Junto Nakatani en EE.UU.?

El precio mensual del paquete estándar de DAZN es de USD 19.99 mensuales en los Estados Unidos . De esta forma, podrás ver la pelea de boxeo entre Naoya Inoue vs Junto Nakatani en vivo y en directo el próximo 2 de mayo desde las 2:00 p.m. ET.

¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?

En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:

Países DAZN PPV Estados Unidos USD 59,99 Puerto Rico USD 59,99 Canadá 59,99 CAD México MXN 291 República Dominicana USD 19,99 Costa Rica USD 19,99 Honduras USD 14,99 El Salvador USD 14,99 Guatemala USD 14,99 Nicaragua USD 14,99 Panamá USD 14,99 Argentina USD 14,99 Bolivia USD 19,99 Brasil BRL 82,90 Chile CLP 14072 Colombia COP 63220 Ecuador USD 19,99 Paraguay USD 14,99 Perú PEN 14,99 Uruguay USD 14,99 Venezuela USD 14,99 España 19,99 EUR Reino Unido 24.99 GBP Irlanda 19,99 EUR Italia 19,99 EUR Alemania 19,99 EUR Francia 19,99 EUR Japón 3100 yenes Corea del Sur 28280 KRW India 1704 rupias indias Nueva Zelanda NZD 49,99 Australia 49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

Apple TV

Google Chromescast

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Android TV

Roku

SmartCast

Fecha, hora, TV y dónde ver online Naoya Inoue vs. Junto Nakatani

El sábado 2 de mayo se realizará esta esperada pelea de Naoya Inoue contra Junto Nakatani en el mítico Tokyo Dome de Japón. La velada se verá desde las 2:00 del Este de Estados Unidos (0:00 de CDMX, 3:00 de Argentina, 8:00 de España) y se espera que Inoue y Nakatani se enfrenten cerca de las 6:15 del Este de Estados Unidos (4:15 de CDMX, 7:15 de Argentina, 12:15 de España).

Día: Sábado 2 de mayo

Sábado 2 de mayo Inicio de la cartelera: 0:00 de CDMX, 2:00 ET, 3:00 de Argentina, 8:00 de España

0:00 de CDMX, 2:00 ET, 3:00 de Argentina, 8:00 de España Hora de Inoue vs. Nakatani (aproximada): 4:15 de CDMX, 6:15 ET, 7:15 de Argentina, 12:15 de España

SOBRE EL AUTOR Jairo Rúa Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.



