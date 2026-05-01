El boxeo mundial vivirá una de sus citas más esperadas este sábado 2 de mayo en el Tokyo Dome, donde Naoya Inoue, uno de los grandes nombres del boxeo libra por libra, defenderá su condición de campeón mundial indiscutido del peso supergallo. Frente a él estará su compatriota invicto Junto Nakatani, en un duelo japonés que promete marcar un antes y un después en la historia reciente del deporte. Para todo el público estadounidense, podrás seguir la transmisión por la señal oficial de DAZN PPV desde tu televisor o streaming online.
Para muchos especialistas, Naoya Inoue, con récord de 32-0 y 27 nocauts, es uno de los boxeadores más dominantes de la década. “El Monstruo” llega a esta séptima defensa de sus cuatro cinturones tras un 2025 de enorme exigencia, en el que superó a rivales como Murodjon Akhmadaliev y Alan David Picasso, aunque sin conseguir el nocaut en ambas peleas. Con una potencia que trasciende su división y un estilo de presión asfixiante, Inoue buscará ante Nakatani un triunfo que podría consolidarlo como el mejor libra por libra del mundo, en una discusión que hoy comparte con Oleksandr Usyk.
¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Naoya Inoue vs Junto Nakatani en EE.UU.?
El precio mensual del paquete estándar de DAZN es de USD 19.99 mensuales en los Estados Unidos. De esta forma, podrás ver la pelea de boxeo entre Naoya Inoue vs Junto Nakatani en vivo y en directo el próximo 2 de mayo desde las 2:00 p.m. ET.
¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?
En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:
|Países
|DAZN PPV
|Estados Unidos
|USD 59,99
|Puerto Rico
|USD 59,99
|Canadá
|59,99 CAD
|México
|MXN 291
|República Dominicana
|USD 19,99
|Costa Rica
|USD 19,99
|Honduras
|USD 14,99
|El Salvador
|USD 14,99
|Guatemala
|USD 14,99
|Nicaragua
|USD 14,99
|Panamá
|USD 14,99
|Argentina
|USD 14,99
|Bolivia
|USD 19,99
|Brasil
|BRL 82,90
|Chile
|CLP 14072
|Colombia
|COP 63220
|Ecuador
|USD 19,99
|Paraguay
|USD 14,99
|Perú
|PEN 14,99
|Uruguay
|USD 14,99
|Venezuela
|USD 14,99
|España
|19,99 EUR
|Reino Unido
|24.99 GBP
|Irlanda
|19,99 EUR
|Italia
|19,99 EUR
|Alemania
|19,99 EUR
|Francia
|19,99 EUR
|Japón
|3100 yenes
|Corea del Sur
|28280 KRW
|India
|1704 rupias indias
|Nueva Zelanda
|NZD 49,99
|Australia
|49,99 dólares australianos
¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?
DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:
- Apple TV
- Google Chromescast
- Amazon Fire TV
- Amazon Fire Stick
- Android TV
- Roku
- SmartCast
Fecha, hora, TV y dónde ver online Naoya Inoue vs. Junto Nakatani
El sábado 2 de mayo se realizará esta esperada pelea de Naoya Inoue contra Junto Nakatani en el mítico Tokyo Dome de Japón. La velada se verá desde las 2:00 del Este de Estados Unidos (0:00 de CDMX, 3:00 de Argentina, 8:00 de España) y se espera que Inoue y Nakatani se enfrenten cerca de las 6:15 del Este de Estados Unidos (4:15 de CDMX, 7:15 de Argentina, 12:15 de España).
- Día: Sábado 2 de mayo
- Inicio de la cartelera: 0:00 de CDMX, 2:00 ET, 3:00 de Argentina, 8:00 de España
- Hora de Inoue vs. Nakatani (aproximada): 4:15 de CDMX, 6:15 ET, 7:15 de Argentina, 12:15 de España