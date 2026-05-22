Cuando una saga emblemática como “Star Wars” regresa a la pantalla grande con “The Mandalorian and Grogu”, la inquietud que se instala entre seguidores y nuevos espectadores apunta de inmediato al futuro: qué títulos llegarán después y en qué formato. Y es que la película que vuelve a reunir a Din Djarin (Pedro Pascal) y a Grogu ofrece una oportunidad para ordenar el panorama de producciones que se perfilan en la galaxia creada por George Lucas. Por eso, aquí Gestión Mix te presenta su calendario de estrenos futuros.

Vale precisar que “The Mandalorian and Grogu” sitúa a Din Djarin y al pequeño usuario de la Fuerza en una nueva misión lejos del formato episódico típico de la serie, con un encargo de la Nueva República que los lleva a perseguir a señores de la guerra imperiales en rutas cada vez más peligrosas.

En ese recorrido, el vínculo padre-hijo entre el mandaloriano y Grogu se pone a prueba frente a viejos enemigos, alianzas inestables y decisiones que pueden definir el futuro de la galaxia.

Antes de continuar, mira el tráiler del filme:

¿QUÉ PELÍCULA Y SERIES DE “STAR WARS” YA ESTÁN CONFIRMADAS?

Según ComicBook, el listado de lanzamientos totalmente confirmados después de “The Mandalorian and Grogu” incluye cuatro títulos: una película para cines y tres producciones para Disney+.

En la pantalla grande, el siguiente paso será “Star Wars: Starfighter”, dirigida por Shawn Levy, escrita por Jonathan Tropper y protagonizada por Ryan Gosling junto a un elenco que incluye a Matt Smith, Mia Goth y Amy Adams, entre otros.

Esta cinta se ubica unos cinco años después de “The Rise of Skywalker” y se presenta como una historia independiente que introduce el estado de la galaxia tras la trilogía secuela.

Del lado televisivo, la prioridad está en la temporada 2 de “Ahsoka”, que ya terminó su rodaje y apunta a estrenarse en Disney+ a inicios del 2027, con Rosario Dawson de vuelta y Hayden Christensen nuevamente ligado al proyecto.

Rosario Dawson en una escena de acción de "Ahsoka", serie exclusiva de Disney+ (Foto: Lucasfilm)

En animación, se preparan dos apuestas fuertes: “Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi", una miniserie que continúa la historia del corto “The Ninth Jedi” y que Disney+ sitúa en el 2026 sin fecha específica, y la temporada 2 de “Maul – Shadow Lord", la continuación de la ficción centrada en Maul que cerró su primera tanda de episodios con cifras altísimas de aprobación crítica.

El póster de "Star Wars: Maul - Shadow Lord", serie animada que explora géneros como la ciencia ficción y la acción a lo largo de su trama (Foto: Lucasfilm Animation / Disney+)

¿QUÉ OTROS PROYECTOS DE “STAR WARS” PODRÍAN ESTRENARSE?

Más allá del calendario confirmado, The Direct detalla un grupo de proyectos que siguen “en el limbo de desarrollo”.

Allí aparece la película de Taika Waititi, anunciada en el 2020, de la que la expresidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, le dijo al referido medio haber leído un guion “divertido y grandioso”, aunque remarcó que su futuro depende ahora del nuevo liderazgo encabezado por Dave Filoni y su equipo.

En la misma categoría se ubica la película de Lando con Donald Glover retomando el rol que interpretó en “Solo: A Star Wars Story”, que inició como serie para Disney+ y luego viró a largometraje.

El panorama se completa con una nueva trilogía a cargo del productor y guionista Simon Kinberg, que según Kennedy tiene proyección hacia el “2030 y más allá”, además de una serie live-action en desarrollo temprano con Carlton Cuse y su hijo Nick Cuse, cuyos detalles de trama todavía se mantienen bajo reserva.

A nivel animación, se menciona “A Droid Story”, un proyecto pensado como largometraje animado para Disney+ con R2-D2 y C-3PO guiando a un nuevo héroe, del que no hay actualizaciones públicas recientes, y el caso de “Rangers of the New Republic”, un spin-off del “Mandoverse” que fue archivado y que podría reconfigurarse tras el acercamiento entre Gina Carano y los creativos de la saga.

De acuerdo con FilmAffinity, a esta lista se suma “Star Wars: Dawn of the Jedi”, el proyecto de James Mangold ambientado miles de años antes de la saga Skywalker y centrado en el origen de la Fuerza y que actualmente se mantiene en pausa. Asimismo, también figura en el portal una película sin título oficial, asociada al director Sharmeen Obaid-Chinoy y a la actriz Daisy Ridley.

Es importante resaltar que, hasta el momento, se trata de títulos mencionados, aunque sin una ventana de estreno ni inicio de rodaje confirmados.

Y a ti, ¿cuál de todos estos proyectos te entusiasma más?

Luego de "The Mandalorian and Grogu", se espera el lanzamiento de diversas series y películas del universo "Star Wars" (Foto: Lucasfilm / Walt Disney Pictures)