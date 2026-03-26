El esperado partido amistoso entre Brasil y Francia se jugará este jueves 26 de marzo en el imponente Gillette Stadium , en el marco de la Fecha FIFA. El partido comenzará a las 17:00 horas (Argentina, Uruguay y Chile) y 15:00 horas (Colombia, Perú y Ecuador) , y representa una prueba de alto nivel para ambas selecciones en su preparación rumbo al Mundial 2026. Con dos potencias del fútbol mundial frente a frente, el espectáculo está garantizado en territorio estadounidense.

Este enfrentamiento también revive una rivalidad que no se da desde hace más de una década, con dominio reciente del conjunto sudamericano. Brasil se impuso en los últimos antecedentes, incluyendo un 3-1 en 2015 y un 3-0 en 2013, mientras que Francia no logra vencer al “Scratch” desde hace más de 15 años.

Ahora, con planteles renovados y figuras de talla mundial, ambos equipos buscarán imponer condiciones y enviar un mensaje claro de cara a la próxima Copa del Mundo. Si quieres disfrutar este partidazo EN VIVO , sigue leyendo y conoce cómo podrás hacerlo en Sudamérica.

O pentacampeão Rivaldo marcou presença no treino da seleção em Orlando.



A Seleção Brasileira é sua casa, craque! 💛🇧🇷



📸 Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/SvdU97K03N — brasil (@CBF_Futebol) March 25, 2026

¿Cómo ver EN VIVO el partido amistoso Brasil vs. Francia hoy 26 de marzo?

En Sudamérica, el amistoso entre Brasil y Francia se podrá ver exclusivamente a través de la plataforma de streaming Disney+, disponible en su plan premium. Este servicio cuenta con los derechos de transmisión para la región, por lo que no estará disponible en señal de TV abierta ni cable tradicional.

En México y Centroamérica se podrá ver por Disney+ Premium; mientras que en Estados Unidos por ESPN y Disney+. Cabe mencionar que en Brasil se podrá seguir el partido porSporTV, Globo y Globoplay; y en España a través de UEFA TV PPV.

¿A qué hora juegan Brasil vs Francia?

El encuentro está programado para este jueves 26 de marzo a las 5:00 p.m. (hora en Brasil). Consulta el horario según tu ubicación:

Estados Unidos (ET) / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.

Argentina / Brasil / Chile / Uruguay: 17:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.

México / Centroamérica: 14:00 horas.

España: 21:00 horas.