El Hard Rock Stadium será escenario de un encuentro de fútbol de primer nivel cuando Uruguay y Arabia Saudita midan fuerzas este lunes 15 de junio en punto de las 7:00 pm hora de Montevideo / 6 pm ET / 4 pm Tiempo del Centro , marcando el debut de ambas selecciones en el Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. ¿Qué equipo se llevó el triunfo al término de los 90 minutos reglamentarios en su estreno mundialista?

¿Quién ganó el partido Uruguay vs. Arabia Saudita? Resultado del juego de la Fecha 1 del Mundial 2026

Equipos Goles Resultado Uruguay -- -- Arabia Saudita -- --

Antesala del partido Uruguay vs. Arabia Saudita por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

El partido entre Uruguay y Arabia Saudita por la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 llega con dos selecciones que aseguraron su clasificación de forma directa, consolidando procesos sólidos en sus respectivas confederaciones. El cruce genera expectativa en Estados Unidos, sede del torneo, por el contraste entre la tradición sudamericana y el creciente protagonismo asiático en el escenario global. Ambos equipos buscan posicionarse en la fase de grupos desde el arranque, en un torneo que amplía el número de participantes a 48 y eleva la competencia.

Uruguay arriba tras completar una campaña consistente en las Eliminatorias Conmebol, donde selló su boleto el 4 de septiembre de 2025 al vencer 3‑0 a Perú en Montevideo. Ese resultado, sumado a su regularidad durante el proceso, le permitió asegurar un lugar directo en el Mundial al terminar en la parte alta de la tabla sudamericana. La “Celeste” mantiene su perfil competitivo histórico, con una base de jugadores experimentados y una estructura táctica que prioriza el orden defensivo y la eficacia en ataque.

Arabia Saudita, por su parte, llega desde el proceso asiático tras confirmar su clasificación el 14 de octubre de 2025 con un empate sin goles ante Irak, resultado suficiente para garantizar su presencia en el torneo. El equipo saudí avanzó dentro de un formato exigente en la AFC, mostrando solidez para asegurar un cupo directo en el Mundial. Con un estilo que combina disciplina táctica y transiciones rápidas, los Halcones Verdes buscan consolidar su crecimiento reciente frente a rivales de mayor tradición en una fase de grupos que promete ser competitiva desde el inicio.