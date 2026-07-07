Por los octavos de final del Mundial 2026, Colombia y Suiza se verán las caras este martes 7 julio en el Estadio BC Place Vancouver. Como es un partido imperdible, aquí conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Colombia vs. Suiza en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026 este martes 07 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 10:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
Alineaciones posibles del Colombia vs. Suiza
- Colombia: C. Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, J. Mojica, J. Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, J. Rodríguez, J. Córdoba y Luis Díaz.
- Suiza: G. Kobel, D. Zakaria, N. Elvedi, M. Akanji, R. Rodríguez, R. Freuler, G. Xhaka, D. Ndoye, J. Manzambi, R. Vargas y B. Embolo.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia vs. Suiza?
Este martes 07 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil, SportTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, RCN En Vivo, ditu
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+, ViX
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador, ViX
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, ViX
- República Dominicana: Pio Deportes, ViX