La Scaloneta se alista para disputar los octavos de final del Mundial 2026 y tiene en frente a otra selección africana como rival. Este martes 7 de julio, no te pierdas el partido de Argentina vs. Egipto, con Lionel Messi, desde el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, encuentro que será transmitido por DIRECTV vía DSports y DGo, desde las 13:00 horas Buenos Aires . Cabe mencionar que el ganador de este duelo chocará contra Colombia o Suiza, quienes se enfrentarán hoy en el último juego de los octavos de final.

El plantel de Argentina busca el pase a la siguiente ronda ante Egipto en el Mundial 2026. Verifique a qué hora juega y qué canal transmite el partido en vivo hoy para los espectadores de Estados Unidos y México. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Selección Argentina vs. Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis, entrevistas y toda la información relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Selección Argentina vs. Egipto?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver el partido entre Selección Argentina vs. Egipto desde cualquier lugar con acceso a internet. La plataforma transmite la señal de DSports en vivo y está disponible para una amplia variedad de dispositivos.

Para acceder al servicio, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store según tu dispositivo.

Dispositivos compatibles con DGO

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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Selección Argentina vs. Egipto?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, permitiendo seguir el encuentro con narración y comentarios especializados.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Partido: Selección Argentina vs. Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

Selección Argentina vs. Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 12:00 p.m. (VEN/CHI/ET) / 11:00 a.m. (COL/PERU/ECU) / 10:00 a.m. (MEX)

12:00 p.m. (VEN/CHI/ET) / 11:00 a.m. (COL/PERU/ECU) / 10:00 a.m. (MEX) Fecha: Martes 7 de julio de 2026

Martes 7 de julio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: Estadio Mercedes Benz.

Estadio Mercedes Benz. Ciudad: Atlanta (Estados Unidos)