Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, enfrentará a Egipto de Mohamed Salah por los octavos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium (Estadio Dallas), Estados Unidos. El partido de hoy martes 7 de julio está pactado para iniciar a las 9:00 a.m. (PT), 12:00 p.m. (ET), 11:00 a.m. (CT) y 10:00 a.m. (MT) . Tras el susto que sufrió ante Cabo Verde, la Albiceleste se preparó para anular el juego de los ‘Faraones’ y lograr el triunfo en los 90 minutos.

¿Quieres ver el partido Argentina vs. Egipto en vivo en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos? La transmisión oficial desde Estados Unidos está a cargo de Telemundo Deportes. A continuación, se detallan los canales de TV y los servicios de streaming habilitados para seguir el encuentro.

El Argentina vs. Egipto por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Argentina vs. Egipto por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Argentina vs. Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en los Estados Unidos.

App Telemundo (iOS/Android) : Permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.

: Permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast. Peacock : Incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.

: Incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos. Hulu + Live TV : Integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.

: Integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos. YouTube TV : ofrece canales locales, incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.

: ofrece canales locales, incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes. Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el partido Brasil vs. Noruega por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en los Estados Unidos.

¿Cómo ver Telemundo en Albuquerque, Nuevo México ?

Canal 2 en señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Atlanta, Georgia ?

Canal 47.2 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Austin, Texas ?

Canal 42.2 de señal local

Canal 55 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Bakersfield, California ?

Canal 13 de señal local

Canal 30 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Telemundo en Baltimore, Maryland?

Canal 4.3 de señal local

Canal 565 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Bronx, Nueva York?

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Brooklyn, Nueva York?

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Buffalo, Nueva York?

Canal 60 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte?

Canal 9.2 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Chicago, Illinois?

Canal 4 de Xfinity

Canales 5.3 y 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Cincinnati, Ohio?

Canal 25 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Cleveland, Ohio?

Canal 6 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Colorado Springs, Colorado?

Canal 13.2 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Telemundo en Columbus, Ohio?

Canal 23.3 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Dallas, Texas?

Canal 39 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Denver, Colorado?

Canal 25 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Detroit, Michigan?

Canal 611 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en El Paso, Texas?

Canal 48 de señal local

Canal 11 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Fort Lauderdale, Florida?

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Fort Worth, Texas?

Canal 30 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Fresno, California?

Canal 51 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Houston, Texas?

Canal 47 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Indianápolis, Indiana?

Canal 47 de señal local

Canal 245 de Xfinity

Canal 355 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Jacksonville, Florida?

Canal 30.4 de señal local

Canal 221 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Las Vegas, Nevada?

Canal 39 de señal abierta

Canal 9 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Louisville, Kentucky?

Canal 358 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Memphis, Tennessee?

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Miami, Florida?

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Milwaukee, Wisconsin?

Canal 17 de señal local

Canal 27 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Minneapolis, Minnesota?

Canal 25 de señal abierta

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Nueva York, NY?

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma?

Canal 30 de señal local

Canal 5 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Orlando, Florida?

Canal 31 de señal local

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Filadelfia, Pensilvania?

Canal 62 de señal local

Canal 24 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Phoenix, Arizona?

Canal 39 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania?

Canal 565 en Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Portland, Oregón?

Canal 29 de señal local

Canal 26 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Sacramento, California?

Canal 33 de señal local

Canal 25 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en St. Paul, Minnesota?

Canal 25 de señal local

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Salt Lake City, Utah?

Canal 20 de señal local

Canal 20 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en San Antonio, Texas?

Canal 60 de señal local

Canal 17 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en San Diego, California?

Canal 48 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en San Francisco, California?

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en San José, California?

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Seattle, Washington?

Canal 7.4 de señal local

Canal 326 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Tampa, Florida?

Canal 49 de señal local

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Tucson, Arizona?

Canal 40 de señal local

Canal 10 de Cox

Canal 10 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Distrito de Columbia?

Canal 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Partido : Argentina vs. Egipto, por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

: Argentina vs. Egipto, por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Canal de TV : Telemundo (Telemundo Deportes)

: Telemundo (Telemundo Deportes) VER Telemundo en Streaming : Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV

: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV Horario : 12:00 ET / 11:00 CT / 10:00 MT / 9:00 PT

: 12:00 ET / 11:00 CT / 10:00 MT / 9:00 PT Estadio : AT&T Stadium

: AT&T Stadium Lugar: Texas (Estados Unidos)