Colombia y Ghana se verán las caras en el Estadio Kansas City este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido es imperdible. Por esa razón, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Colombia - Ghana por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Colombia - Ghana en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Colombia - Ghana por el Mundial 2026 este viernes 3 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:30 pm

Estados Unidos (CT): 8:30 pm

Estados Unidos (MT): 7:30 pm

Estados Unidos (PT): 6:30 pm

México (CDMX): 7:30 pm

España: 3:30 am del sábado 4 de julio

Puerto Rico: 9:30 pm

Panamá: 8:30 pm

Costa Rica: 7:30 pm

República Dominicana: 9:30 pm

El Salvador: 7:30 pm

Guatemala: 7:30 pm

Honduras: 7:30 pm

Nicaragua: 7:30 pm

Argentina: 10:30 pm

Brasil (Brasilia): 10:30 pm

Uruguay: 10:30 pm

Chile (Santiago): 9:30 pm

Paraguay: 10:30 pm

Bolivia: 9:30 pm

Venezuela: 9:30 pm

Ecuador: 8:30 pm

Perú: 8:30 pm

Colombia: 8:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia - Ghana?

Este viernes 3 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia - Ghana por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil

Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, ditu

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX, FOX, FOX+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, Canal 10 Nicaragua, ViX, FOX Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes, ViX