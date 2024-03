Las selecciones de Colombia y España se enfrentan este viernes 22 de marzo de 2024 a las 8:30 p.m. (hora local) / 3:30 p.m. (Bogotá) / 9:30 p.m. (Madrid), en un partido amistoso a jugarse en el Estadio Olímpico de Londres válido por fecha FIFA. Los cafeteros, que llevan una racha de 19 partidos sin conocer la derrota, buscarán su primera victoria ante ‘La Furia Roja’.

Ambas selecciones no se han medido nunca en un encuentro oficial y en los tres amistosos que han disputado en su historia se registró una victoria para el combinado europeo (en Madrid en 2011 por 1-0) y dos empates (en Bogotá 1-1 en 1981 y en Murcia 2-2 en 2017).

¿Qué canal transmite Colombia vs. España EN VIVO?

PAÍS CANAL TV / STREAMING Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela Star+ Brasil ESPN, NOW NET e Claro, DirecTV GO, GUIGO, Star+ Canadá DAZN Canada Colombia Deportes RCN En Vivo, RCN Television, Caracol TV, Star+, Caracol Play España fuboTV España, RTVE.es, TVE La 1 Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico ViX México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

¿Cómo ver desde territorio español, Colombia vs. España en vivo?

Si no quieres perderte ningún minuto de la acción del amistoso internacional Colombia vs España, podrás verlo desde España a través de la señal de fuboTV España, RTVE.es y TVE La 1. Si no te encuentras en el país, pero estás en Latinoamérica, podrás ver este choque a través de Star+.

¿Cómo ver desde territorio colombiano, Colombia vs. España en vivo?

Si quieres ver el encuentro válido por fecha FIFA entre Colombia vs España, podrás sintonizarlo desde Colombia a través de la señal de Deportes RCN En Vivo, RCN Television, Caracol TV y Caracol Play. Si quieres disfrutarlo desde otra parte de América Latina, podrás hacerlo a través de Star+

Hora para ver Colombia vs. España en vivo por amistoso FIFA 2024

Colombia vs. España está programado para este viernes 22 de marzo de 2024. Si no quieres perderte del amistoso, estos son los horarios que vayan acorde a tu país:

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Chicago, Texas: 3:30 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Miami, Nueva York: 4:30 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil: 5:30 p. m.

México (centro), Honduras, Guatemala, Nicaragua: 2:30 p. m.

Los Ángeles, Las Vegas, Seattle: 1:30 p. m.

España: 9:30 p. m.

España y Colombia se enfrentan en un partido amistoso válido por fecha FIFA en el Estadio Olímpico de Londres. | Crédito: @SEFutbol / Twitter