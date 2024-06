Ricardo Gareca no ha obtenido resultados favorables en la Copa América 2024, y el de este sábado 29 de junio desde las 21:00 horas ET , tiene la obligación de sumar tres puntos si quiere sellar su clasificación a cuartos de final. Chile vs. Canadá juegan en el Exploria Stadium de Orlando, por la tercera fecha del grupo A, Para ver la cobertura de la selección chilena desde cualquier punto del país, podrás seguirlo a través de Chilevisión (CHV) por señal abierta, cableoperadores y el sitio web de chilevision.cl. En este artículo te explico cómo y dónde verlo desde cualquier plataforma móvil.

El equipo de Marsch buscará asegurar la clasificación a cuartos de final con una victoria sobre Chile este fin de semana. Un empate para Canadá debería ser suficiente para clasificarse, pero sólo si Perú no obtiene un resultado sorpresa contra Argentina. La Roja necesita una victoria contra Canadá, ya que empataron su primer partido con Perú antes de perder ante Argentina.

Chile, que ha ganado la Copa América dos veces, ya no es el equipo que alguna vez fue. Alexis Sánchez sigue jugando para ellos a la edad de 35 años, pero echan de menos a sus ex estrellas Arturo Vidal y Gary Medel.

¿Cómo ver Chilevisión (CHV) En Vivo, Chile vs. Canadá?

Esto son los canales que cuentan con Chilevisión por señal abierta y cableoperadores. De esta forma, podrás ver todos los partidos de La Roja de Ricardo Gareca durante su participación en la Copa América 2024. Tus opciones van desde Zapping TV, TuVes HD, Entel, GTD, Claro TV, VTR, Movistar TV y DirecTV.

La señal de Chilevisión ONLINE también se verá desde tu dispositivo móvil (iOS y Android), PC, tablets y Smart TV.

