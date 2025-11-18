La última jornada del Grupo G de las Eliminatorias Concacaf promete un desenlace dramático este martes 18 de noviembre a las 20:00 hora local (19:00 en El Salvador; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en el Estadio Rommel Fernández, donde Panamá se enfrenta a El Salvador con la clasificación directa al Mundial 2026 como gran premio. A pesar de que El Salvador ya no tiene opciones de avanzar, los Canaleros están obligados a buscar una victoria abultada, pues aunque suman nueve puntos, igual que Surinam (que se mide a Guatemala), su diferencia de gol es de solo +2, muy por debajo del +5 de los surinameses. De esta forma, Panamá saldrá con una mentalidad ofensiva para golear a su rival y, al mismo tiempo, deberá estar atento al resultado del partido entre los Suriboys y Los Chapines para asegurar su pase directo. El antecedente reciente es favorable a los panameños, que se impusieron 1-0 con gol de José Fajardo en octubre pasado, pero la presión del último partido de grupo añade un nivel de tensión cinematográfico a este decisivo encuentro. Todas las incidencias del encuentro será cubierto por CBS Sports Golazo Network, que se ha establecido como un destino esencial para los aficionados al fútbol, ofreciendo cobertura 24/7 de las noticias y partidos más importantes del deporte a nivel mundial. Lanzado con la exclusividad de la UEFA Champions League, el canal brinda una amplia gama de contenido que incluye ligas europeas y sudamericanas, además de análisis de expertos. A continuación, resolvemos las preguntas clave sobre cómo y dónde acceder a esta programación de fútbol.

Panamá se ubica en el segundo lugar de la tabla del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 9 unidades. | Crédito: Fepafut Panama / Facebook

