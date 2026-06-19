Paraguay y Turquía se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este viernes 19 de junio en el Estadio Bahía de San Francisco, en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. El encuentro arrancará a las 22:00 (COL/ECU/PER), 21:00 (MEX), 23:00 (CHI) y 00:00 del sábado (PAR/URU/ARG) . ¿A qué hora juegan y qué canales de TV transmiten el partido en vivo y en directo? Te comparto cómo y dónde seguir la cobertura por señal abierta y streaming online.

La selección de Paraguay afronta un duelo clave ante Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿Qué canales TV transmiten el partido Paraguay vs Turquía EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026?

Para el Paraguay vs. Australia del Mundial 2026, los derechos siguen el esquema general de la Copa: TV abierta local + señales de cable/satélite + OTT oficiales (Disney+ Premium, Paramount+, DGO, ViX, Peacock, etc.).

País / Región Canales de TV (abierta / cable / satélite) Plataformas de streaming / apps oficiales Paraguay GEN, Trece, Popu TV, Unicanal, Tigo Sports, Telefuturo, DIRECTV Sports Tigo Sports App, apps/web de GEN, Trece y Unicanal, DGO (DirecTV), Disney+ Premium, Paramount+ (según paquete) Argentina Telefe, TV Pública, TyC Sports, DIRECTV Sports (DSports) DGO (DirecTV), TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+ Brasil Grupo Globo (TV abierta y cable), CazéTV, SBT/N Sports Globoplay, CazéTV (YouTube/OTT), Disney+ Premium (partidos seleccionados) Chile Chilevisión, canales asociados a DSports DGO, Disney+ Premium, Paramount+ (según acuerdos locales) Colombia Caracol Televisión, Canal RCN, Win Sports, DIRECTV Sports Caracol Play, Win Sports Online, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Perú América TV, DIRECTV Sports América TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Ecuador Teleamazonas, DIRECTV Sports Teleamazonas Play, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Bolivia Red Uno, Unitel, Entel TV, Tigo Sports Tigo Sports App, plataformas propias de los operadores, DGO Uruguay Canal 5, otros canales con derechos + DIRECTV Sports DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports, Tigo / otros operadores con derechos DGO, Tigo Sports App, Disney+ Premium, Paramount+ México Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes ViX / ViX Premium (Pase Mundial), apps de TUDN y Azteca Deportes Centroamérica Tigo Sports y canales abiertos licenciados localmente Tigo Sports App, DGO (DirecTV), Disney+ Premium, Paramount+ (según país) Estados Unidos FOX, FS1/FOX One (inglés), Telemundo, Universo (español) Peacock (español), apps de FOX Sports y Telemundo, FuboTV, Sling TV Canadá Bell Media (TSN, CTV, RDS) TSN Direct, RDS Direct, CTV app, plataformas OTT de Bell Media España La 1 (RTVE), DAZN, Movistar Plus+, TVE/RTVE Play RTVE Play, DAZN, Movistar Plus+, fuboTV (según operador) Resto de Sudamérica* DSports (DIRECTV) + canales abiertos licenciados en cada país DGO (DirecTV), Disney+ Premium, Paramount+ (según contrato local)

En Paraguay, el partido se podrá seguir por canales nacionales como GEN, Trece, Popu TV, Unicanal y Tigo Sports, además de DIRECTV Sports para quienes tengan televisión de paga. En paralelo, estarán disponibles opciones online como la app de Tigo Sports, las plataformas digitales de los canales abiertos, DGO (DirecTV) y servicios OTT como Disney+ Premium o Paramount+ , dependiendo del paquete contratado.

En el resto de Sudamérica, el esquema es similar: en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela, la señal central del Mundial la lleva DIRECTV Sports (DSports) y se complementa con canales abiertos locales (Telefe o TV Pública en Argentina, Chilevisión en Chile, Caracol y RCN en Colombia, América TV en Perú, Teleamazonas en Ecuador, Red Uno y Unitel en Bolivia, Canal 5 en Uruguay, entre otros) . Para streaming, la combinación típica incluye DGO, las apps de los canales de TV abierta y plataformas como Disney+ Premium y Paramount+, que emiten una parte del paquete mundialista.

México y Centroamérica siguen la línea Canal 5, Las Estrellas, TUDN y Azteca 7 en TV; por otro, ViX / ViX Premium (Pase Mundial) y las apps de TUDN y Azteca Deportes para ver el duelo por internet. En Estados Unidos, los derechos están repartidos entre FOX y FS1/FOX One para la transmisión en inglés, y Telemundo/Universo para la señal en español; en streaming, el usuario puede optar por Peacock (español) y por las apps de FOX Sports o servicios como FuboTV o Sling TV. Canadá, por su parte, concentra la cobertura en Bell Media a través de TSN, CTV y RDS, con sus correspondientes plataformas TSN Direct, RDS Direct y CTV app.

¿A qué hora es el partido Paraguay vs Turquía HOY 19 de junio?

Conoce los horarios por país para ver el partido Paraguay vs. Turquía EN VIVO ONLINE hoy, viernes 19 de junio por la Copa Mundial 2026 .

País / Región Hora local del partido México 21:00 (9:00 p. m.) Paraguay 01:00 (1:00 a. m. del día siguiente) Argentina 01:00 (1:00 a. m. del día siguiente) Uruguay 01:00 (1:00 a. m. del día siguiente) Chile 00:00 (medianoche) Bolivia 00:00 (medianoche) Venezuela 00:00 (medianoche) Perú 23:00 (11:00 p. m.) Colombia 23:00 (11:00 p. m.) Ecuador 23:00 (11:00 p. m.) Estados Unidos (Washington D. C., ET) 21:00 (9:00 p. m.) Estados Unidos (Centro, CT) 20:00 (8:00 p. m.) aprox., referencia −1 h vs. ET Estados Unidos (Montaña, MT) 19:00 (7:00 p. m.) aprox., referencia −2 h vs. ET Estados Unidos (Pacífico, PT – California) 18:00 (6:00 p. m.), sede del partido España (península) 06:00 (6:00 a. m. del día siguiente) aprox., referencia +5 h vs. Argentina Turquía 07:00 (7:00 a. m. del día siguiente) aprox., referencia +6 h vs. Argentina