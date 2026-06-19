El Estados Unidos (USMNT) vs. Australia es uno de los partidos imperdibles de este viernes 19 de junio. El encuentro, que corresponde a la Fecha 2 del Grupo D de la Copa Mundial 2026 y que se disputará en el Estadio Seattle, empezará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean ganar nuevamente en el certamen, pues en la primera jornada vencieron a sus respectivos rivales. En el caso de USMNT, derrotó 4-1 a Paraguay, mientras que Australia superó 2-0 a Turquía.

El partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia por la Copa Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Estados Unidos (USMNT) vs. Australia?

Este viernes 19 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Estados Unidos (USMNT) vs. Australia por la Copa Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports

Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes