Estados Unidos se enfrenta a Australia en el Estadio de Seattle este viernes 19 de junio, por la segunda fecha del grupo D del Mundial 2026, a partir de las 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI/VEN), 14:00 (COL/ECU/PER) y 13:00 (MEX), horarios pensados para captar la máxima audiencia futbolera en todo el continente. Si vives en California, Florida, Texas, Nueva York y otros estados de EE.UU., te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido en vivo y en directo de manera legal.
¿Qué canales de TV transmiten Estados Unidos vs. Australia EN VIVO en Texas, California y Florida?
En EE.UU., el partido Estados Unidos vs. Australia del viernes 19 de junio se verá en inglés por la familia FOX y en español por el grupo Telemundo/Universo, además de Peacock como opción de streaming. Aquí tienes la tabla en formato listo para maquetar en tu nota.
|Idioma
|Tipo de señal
|Canal / Plataforma principal en EE. UU.
|Detalle de la cobertura
|Inglés
|TV abierta / cable
|FOX (afiliadas locales)
|Transmisión principal en inglés a nivel nacional, disponible en muchas ciudades por señal abierta y cable.
|Inglés
|TV por cable
|FS1, FS2, FOX One (FOX Sports)
|Cobertura del Mundial 2026 en la familia FOX Sports, según programación del día.
|Inglés
|Streaming
|FOX Sports App / FOX One (OTT)
|Acceso vía credenciales de proveedor de TV de paga o suscripción válida.
|Español
|TV abierta / cable
|Telemundo Deportes
|Señal principal en español del Mundial 2026 en territorio estadounidense.
|Español
|TV por cable
|Universo
|Canal complementario en español para partidos y contenidos especiales.
|Español
|Streaming
|Peacock (señal en vivo de Telemundo/Universo)
|Streaming oficial en español del Mundial 2026, accesible por suscripción a Peacock.
Hora exacta para ver el partido USMNT vs. Australia EN VIVO HOY 18 de junio
El Estados Unidos vs. Australia comienza a las 3:00 p. m. hora local de Seattle, lo que equivale a 3:00 p. m. PT, 4:00 p. m. MT, 5:00 p. m. CT y 6:00 p. m. ET en Estados Unidos. A partir de estas zonas, se distribuye el horario para todos los estados según su huso horario principal.
|Estado de EE. UU.
|Zona horaria principal
|Hora local del partido
|Washington
|Pacífico (PT)
|15:00 (3:00 p. m.)
|California
|Pacífico (PT)
|15:00 (3:00 p. m.)
|Nevada (excepto zona cercana a UT/ID)
|Pacífico (PT)
|15:00 (3:00 p. m.)
|Oregón
|Pacífico (PT)
|15:00 (3:00 p. m.)
|Idaho (oeste: Boise, etc.)
|Montaña pero sincronizada con PT en algunas áreas; referencia nacional PT
|15:00 (3:00 p. m.) aprox.
|Arizona
|Montaña (sin DST, equivalente a PT en verano)
|15:00 (3:00 p. m.)
|Montana
|Montaña (MT)
|16:00 (4:00 p. m.)
|Idaho (este: Idaho Falls, Pocatello)
|Montaña (MT)
|16:00 (4:00 p. m.)
|Utah
|Montaña (MT)
|16:00 (4:00 p. m.)
|Colorado
|Montaña (MT)
|16:00 (4:00 p. m.)
|Wyoming
|Montaña (MT)
|16:00 (4:00 p. m.)
|Nuevo México
|Montaña (MT)
|16:00 (4:00 p. m.)
|Dakota del Norte (oeste)
|Montaña (MT)
|16:00 (4:00 p. m.)
|Dakota del Sur (oeste)
|Montaña (MT)
|16:00 (4:00 p. m.)
|Texas (oeste: El Paso y zona MT)
|Montaña (MT)
|16:00 (4:00 p. m.)
|Texas (mayor parte del estado)
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Alabama
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Arkansas
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Illinois
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Iowa
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Luisiana
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Minnesota
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Misisipi
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Misuri
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Oklahoma
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Kansas (mayor parte)
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Nebraska (este)
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Dakota del Norte (este)
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Dakota del Sur (este)
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Wisconsin
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Tennessee (oeste y centro: Memphis, Nashville)
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Indiana (noroeste y suroeste)
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Florida (oeste: Panhandle central)
|Centro (CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Connecticut
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Delaware
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Florida (mayor parte: Miami, Orlando, Tampa, etc.)
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Georgia
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Indiana (mayor parte)
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Kentucky (este)
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Maine
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Maryland
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Massachusetts
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Míchigan
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Nueva Hampshire
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Nueva Jersey
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Nueva York
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Carolina del Norte
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Ohio
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Pensilvania
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Rhode Island
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Carolina del Sur
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Vermont
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Virginia
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Virginia Occidental
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Distrito de Columbia (Washington D. C.)
|Este (ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Alaska
|Alaska Time (AKT)
|14:00 (2:00 p. m.)
|Hawái
|Hawái-Aleutianas (HST)
|13:00 (1:00 p. m.)
Alineaciones posibles de Estados Unidos-Asutralia
Estados Unidos: Matt Turner; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.
Australia: Mathew Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos; Metcalfe, Irvine, O’Neill, Leckie; Touré.