Conoce la hora exacta, canales de TV y dónde ver online el partido Estados Unidos vs. Australia EN VIVO HOY 19 de junio desde California, Texas, Nueva York, Florida y otros estados de EE.UU. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce la hora exacta, canales de TV y dónde ver online el partido Estados Unidos vs. Australia EN VIVO HOY 19 de junio desde California, Texas, Nueva York, Florida y otros estados de EE.UU. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Estados Unidos se enfrenta a Australia en el Estadio de Seattle este viernes 19 de junio, por la segunda fecha del grupo D del Mundial 2026, a partir de las 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI/VEN), 14:00 (COL/ECU/PER) y 13:00 (MEX), horarios pensados para captar la máxima audiencia futbolera en todo el continente. Si vives en California, Florida, Texas, Nueva York y otros estados de EE.UU., te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido en vivo y en directo de manera legal.

La selección de Estados Unidos afronta un compromiso clave ante Australia en la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
La selección de Estados Unidos afronta un compromiso clave ante Australia en la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿Qué canales de TV transmiten Estados Unidos vs. Australia EN VIVO en Texas, California y Florida?

En EE.UU., el partido Estados Unidos vs. Australia del viernes 19 de junio se verá en inglés por la familia FOX y en español por el grupo Telemundo/Universo, además de Peacock como opción de streaming. Aquí tienes la tabla en formato listo para maquetar en tu nota.

IdiomaTipo de señalCanal / Plataforma principal en EE. UU.Detalle de la cobertura
InglésTV abierta / cableFOX (afiliadas locales) Transmisión principal en inglés a nivel nacional, disponible en muchas ciudades por señal abierta y cable.
InglésTV por cableFS1, FS2, FOX One (FOX Sports) Cobertura del Mundial 2026 en la familia FOX Sports, según programación del día.
InglésStreamingFOX Sports App / FOX One (OTT) Acceso vía credenciales de proveedor de TV de paga o suscripción válida.
EspañolTV abierta / cableTelemundo Deportes Señal principal en español del Mundial 2026 en territorio estadounidense.
EspañolTV por cableUniverso Canal complementario en español para partidos y contenidos especiales.
EspañolStreamingPeacock (señal en vivo de Telemundo/Universo) Streaming oficial en español del Mundial 2026, accesible por suscripción a Peacock.

Hora exacta para ver el partido USMNT vs. Australia EN VIVO HOY 18 de junio

El Estados Unidos vs. Australia comienza a las 3:00 p. m. hora local de Seattle, lo que equivale a 3:00 p. m. PT, 4:00 p. m. MT, 5:00 p. m. CT y 6:00 p. m. ET en Estados Unidos. A partir de estas zonas, se distribuye el horario para todos los estados según su huso horario principal.

Estado de EE. UU.Zona horaria principalHora local del partido
WashingtonPacífico (PT)15:00 (3:00 p. m.)
CaliforniaPacífico (PT)15:00 (3:00 p. m.)
Nevada (excepto zona cercana a UT/ID)Pacífico (PT)15:00 (3:00 p. m.)
OregónPacífico (PT)15:00 (3:00 p. m.)
Idaho (oeste: Boise, etc.)Montaña pero sincronizada con PT en algunas áreas; referencia nacional PT 15:00 (3:00 p. m.) aprox.
ArizonaMontaña (sin DST, equivalente a PT en verano) 15:00 (3:00 p. m.)
MontanaMontaña (MT)16:00 (4:00 p. m.)
Idaho (este: Idaho Falls, Pocatello)Montaña (MT)16:00 (4:00 p. m.)
UtahMontaña (MT)16:00 (4:00 p. m.)
ColoradoMontaña (MT)16:00 (4:00 p. m.)
WyomingMontaña (MT)16:00 (4:00 p. m.)
Nuevo MéxicoMontaña (MT)16:00 (4:00 p. m.)
Dakota del Norte (oeste)Montaña (MT)16:00 (4:00 p. m.)
Dakota del Sur (oeste)Montaña (MT)16:00 (4:00 p. m.)
Texas (oeste: El Paso y zona MT)Montaña (MT)16:00 (4:00 p. m.)
Texas (mayor parte del estado)Centro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
AlabamaCentro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
ArkansasCentro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
IllinoisCentro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
IowaCentro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
LuisianaCentro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
MinnesotaCentro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
MisisipiCentro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
MisuriCentro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
OklahomaCentro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
Kansas (mayor parte)Centro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
Nebraska (este)Centro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
Dakota del Norte (este)Centro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
Dakota del Sur (este)Centro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
WisconsinCentro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
Tennessee (oeste y centro: Memphis, Nashville)Centro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
Indiana (noroeste y suroeste)Centro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
Florida (oeste: Panhandle central)Centro (CT)17:00 (5:00 p. m.)
ConnecticutEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
DelawareEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
Florida (mayor parte: Miami, Orlando, Tampa, etc.)Este (ET)18:00 (6:00 p. m.)
GeorgiaEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
Indiana (mayor parte)Este (ET)18:00 (6:00 p. m.)
Kentucky (este)Este (ET)18:00 (6:00 p. m.)
MaineEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
MarylandEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
MassachusettsEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
MíchiganEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
Nueva HampshireEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
Nueva JerseyEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
Nueva YorkEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
Carolina del NorteEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
OhioEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
PensilvaniaEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
Rhode IslandEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
Carolina del SurEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
VermontEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
VirginiaEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
Virginia OccidentalEste (ET)18:00 (6:00 p. m.)
Distrito de Columbia (Washington D. C.)Este (ET)18:00 (6:00 p. m.)
AlaskaAlaska Time (AKT)14:00 (2:00 p. m.)
HawáiHawái-Aleutianas (HST)13:00 (1:00 p. m.)

Alineaciones posibles de Estados Unidos-Asutralia

Estados Unidos: Matt Turner; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Australia: Mathew Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos; Metcalfe, Irvine, O’Neill, Leckie; Touré.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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