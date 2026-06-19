La selección de Estados Unidos afronta un compromiso clave ante Australia en la Copa Mundial FIFA 2026. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, mientras que los Socceroos intentarán dar la sorpresa en uno de los partidos más atractivos de la jornada.
La expectativa es enorme entre los aficionados del USMNT, especialmente por la posibilidad de ver a varias de sus figuras en acción frente a una selección australiana que suele competir con intensidad en los grandes torneos. Si quieres saber a qué hora se juega el encuentro, dónde verlo EN VIVO GRATIS y qué canales transmitirán el partido en Estados Unidos y otros países de habla hispana, aquí encontrarás toda la información actualizada.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Australia hoy?
El partido entre Estados Unidos y Australia se disputará este viernes 19 de junio de 2026 por la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. Revisa los horarios por país a continuación:
|País
|Hora
|México
|13:00 hrs
|Guatemala
|13:00 hrs
|Honduras
|13:00 hrs
|El Salvador
|13:00 hrs
|Nicaragua
|13:00 hrs
|Costa Rica
|13:00 hrs
|Estados Unidos (PT - Seattle, California)
|14:00 hrs
|Estados Unidos (MT)
|15:00 hrs
|Estados Unidos (CT - Texas)
|16:00 hrs
|Estados Unidos (ET - Florida, Nueva York)
|17:00 hrs
|Colombia
|14:00 hrs
|Perú
|14:00 hrs
|Ecuador
|14:00 hrs
|Panamá
|14:00 hrs
|Venezuela
|15:00 hrs
|Chile
|15:00 hrs
|Bolivia
|15:00 hrs
|Paraguay
|16:00 hrs
|Argentina
|16:00 hrs
|Uruguay
|16:00 hrs
|Brasil
|16:00 hrs
|España
|22:00 hrs
|Australia (Sídney)
|07:00 hrs del sábado 20 de junio
¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Australia EN VIVO?
Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según el país. Estas son las principales señales de televisión abierta, cable y streaming que emitirán el encuentro.
|País
|Canal de TV o Streaming
|Estados Unidos
|Telemundo, Universo, Peacock
|México
|Canal 5, Azteca 7, ViX
|Guatemala
|Tigo Sports
|Honduras
|Deportes TVC
|El Salvador
|Canal 4
|Costa Rica
|Teletica, TD+
|Panamá
|TVMax
|Colombia
|DirecTV Sports, DGO
|Perú
|DirecTV Sports, DGO
|Ecuador
|DirecTV Sports, DGO
|Venezuela
|DirecTV Sports, DGO
|Bolivia
|Tigo Sports, DirecTV Sports
|Paraguay
|SNT, Tigo Sports
|Chile
|Chilevisión, DirecTV Sports, DGO
|Argentina
|Telefe, TyC Sports, DGO
|Uruguay
|Canal 10, DirecTV Sports
|España
|DAZN
Posibles formaciones de Estados Unidos vs. Australia
Estados Unidos (USMNT)
- Portero: Matt Turner
- Defensas: Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson
- Mediocampistas: Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna
- Delanteros: Timothy Weah, Christian Pulisic, Folarin Balogun
Australia
- Portero: Mathew Ryan
- Defensas: Nathaniel Atkinson, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich
- Mediocampistas: Jackson Irvine, Keanu Baccus, Riley McGree
- Delanteros: Craig Goodwin, Martin Boyle, Kusini Yengi