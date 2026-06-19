La selección de Estados Unidos afronta un compromiso clave ante Australia en la Copa Mundial FIFA 2026. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, mientras que los Socceroos intentarán dar la sorpresa en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

La expectativa es enorme entre los aficionados del USMNT, especialmente por la posibilidad de ver a varias de sus figuras en acción frente a una selección australiana que suele competir con intensidad en los grandes torneos. Si quieres saber a qué hora se juega el encuentro, dónde verlo EN VIVO GRATIS y qué canales transmitirán el partido en Estados Unidos y otros países de habla hispana, aquí encontrarás toda la información actualizada.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Australia hoy?

El partido entre Estados Unidos y Australia se disputará este viernes 19 de junio de 2026 por la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. Revisa los horarios por país a continuación:

País Hora México 13:00 hrs Guatemala 13:00 hrs Honduras 13:00 hrs El Salvador 13:00 hrs Nicaragua 13:00 hrs Costa Rica 13:00 hrs Estados Unidos (PT - Seattle, California) 14:00 hrs Estados Unidos (MT) 15:00 hrs Estados Unidos (CT - Texas) 16:00 hrs Estados Unidos (ET - Florida, Nueva York) 17:00 hrs Colombia 14:00 hrs Perú 14:00 hrs Ecuador 14:00 hrs Panamá 14:00 hrs Venezuela 15:00 hrs Chile 15:00 hrs Bolivia 15:00 hrs Paraguay 16:00 hrs Argentina 16:00 hrs Uruguay 16:00 hrs Brasil 16:00 hrs España 22:00 hrs Australia (Sídney) 07:00 hrs del sábado 20 de junio

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Australia EN VIVO?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según el país. Estas son las principales señales de televisión abierta, cable y streaming que emitirán el encuentro.

País Canal de TV o Streaming Estados Unidos Telemundo, Universo, Peacock México Canal 5, Azteca 7, ViX Guatemala Tigo Sports Honduras Deportes TVC El Salvador Canal 4 Costa Rica Teletica, TD+ Panamá TVMax Colombia DirecTV Sports, DGO Perú DirecTV Sports, DGO Ecuador DirecTV Sports, DGO Venezuela DirecTV Sports, DGO Bolivia Tigo Sports, DirecTV Sports Paraguay SNT, Tigo Sports Chile Chilevisión, DirecTV Sports, DGO Argentina Telefe, TyC Sports, DGO Uruguay Canal 10, DirecTV Sports España DAZN

Posibles formaciones de Estados Unidos vs. Australia

Estados Unidos (USMNT)

Portero: Matt Turner

Defensas: Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson

Mediocampistas: Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna

Delanteros: Timothy Weah, Christian Pulisic, Folarin Balogun

Australia