La selección de Estados Unidos afronta un compromiso clave ante Australia en la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
La selección de Estados Unidos afronta un compromiso clave ante Australia en la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Jorge Villanes
mailJorge Villanes

La selección de Estados Unidos afronta un compromiso clave ante Australia en la Copa Mundial FIFA 2026. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, mientras que los Socceroos intentarán dar la sorpresa en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

La expectativa es enorme entre los aficionados del USMNT, especialmente por la posibilidad de ver a varias de sus figuras en acción frente a una selección australiana que suele competir con intensidad en los grandes torneos. Si quieres saber a qué hora se juega el encuentro, dónde verlo EN VIVO GRATIS y qué canales transmitirán el partido en Estados Unidos y otros países de habla hispana, aquí encontrarás toda la información actualizada.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Australia hoy?

El partido entre Estados Unidos y Australia se disputará este viernes 19 de junio de 2026 por la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. Revisa los horarios por país a continuación:

PaísHora
México13:00 hrs
Guatemala13:00 hrs
Honduras13:00 hrs
El Salvador13:00 hrs
Nicaragua13:00 hrs
Costa Rica13:00 hrs
Estados Unidos (PT - Seattle, California)14:00 hrs
Estados Unidos (MT)15:00 hrs
Estados Unidos (CT - Texas)16:00 hrs
Estados Unidos (ET - Florida, Nueva York)17:00 hrs
Colombia14:00 hrs
Perú14:00 hrs
Ecuador14:00 hrs
Panamá14:00 hrs
Venezuela15:00 hrs
Chile15:00 hrs
Bolivia15:00 hrs
Paraguay16:00 hrs
Argentina16:00 hrs
Uruguay16:00 hrs
Brasil16:00 hrs
España22:00 hrs
Australia (Sídney)07:00 hrs del sábado 20 de junio

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Australia EN VIVO?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según el país. Estas son las principales señales de televisión abierta, cable y streaming que emitirán el encuentro.

PaísCanal de TV o Streaming
Estados UnidosTelemundo, Universo, Peacock
MéxicoCanal 5, Azteca 7, ViX
GuatemalaTigo Sports
HondurasDeportes TVC
El SalvadorCanal 4
Costa RicaTeletica, TD+
PanamáTVMax
ColombiaDirecTV Sports, DGO
PerúDirecTV Sports, DGO
EcuadorDirecTV Sports, DGO
VenezuelaDirecTV Sports, DGO
BoliviaTigo Sports, DirecTV Sports
ParaguaySNT, Tigo Sports
ChileChilevisión, DirecTV Sports, DGO
ArgentinaTelefe, TyC Sports, DGO
UruguayCanal 10, DirecTV Sports
EspañaDAZN

Posibles formaciones de Estados Unidos vs. Australia

Estados Unidos (USMNT)

  • Portero: Matt Turner
  • Defensas: Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson
  • Mediocampistas: Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna
  • Delanteros: Timothy Weah, Christian Pulisic, Folarin Balogun

Australia

  • Portero: Mathew Ryan
  • Defensas: Nathaniel Atkinson, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich
  • Mediocampistas: Jackson Irvine, Keanu Baccus, Riley McGree
  • Delanteros: Craig Goodwin, Martin Boyle, Kusini Yengi

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