La última selección africana en pie, contra el que es el gran favorito por rendimiento en esta Copa del Mundo. Este jueves 9 de julio, mira el partido de Marruecos - Francia EN DIRECTO a través de La 1 HD y RTVE Play desde España, a partir de las 22:00 hora peninsular, un encuentro de pronóstico reservado entre dos potencias del fútbol mundial . Marruecos quiere la revancha de lo ocurrido en Qatar 2022, donde los franceses los eliminaron en la semifinal; por su parte, Francia llega como la gran favorita, con un Mbappé como goleador del torneo.

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Marruecos — Francia por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Marruecos — Francia correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Boston, Massachusetts.

Diales de TVE La 1 en España

Dial 1 de Movistar Plus+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone TV

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV (Andorra)

Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Marruecos — Francia por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre españoles y austríacos desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

Aplicación RTVE Play para Android

Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad

Navegadores web

Smart TV

Chromecast

Android TV

Apple TV

Tablets

Ordenadores

Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Marruecos — Francia por el Mundial 2026

⚽ Partido Marruecos - Francia 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Cuartos de final) 📅 Fecha Jueves 9 de julio de 2026 🕘 Hora 22:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio Estadio de Boston 📍 Ciudad Boston, Massachusetts (Estados Unidos) 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España