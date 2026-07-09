Cuatro años después de la semifinal que puso fin a la histórica campaña de Marruecos en Catar 2022, los Leones del Atlas vuelven a encontrarse con Francia en una eliminatoria de la Copa Mundial. El duelo de cuartos de final se disputará este jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, donde la selección africana buscará revancha tras aquella derrota por 2-0 en Doha.
Marruecos ya no llega con la etiqueta de revelación. El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi se ha consolidado como una de las selecciones más competitivas fuera de Europa y Sudamérica, convirtiéndose en el primer representante africano que alcanza dos cuartos de final consecutivos en una Copa del Mundo. La única incógnita pasa por el estado físico de Ismael Saibari, una de las figuras del torneo y autor de goles decisivos frente a Brasil, Escocia y Haití.
Francia, mientras tanto, continúa avanzando con el objetivo de disputar una nueva semifinal mundialista. Kylian Mbappé lidera a un plantel que mantiene buena parte de la base que alcanzó las últimas instancias en grandes torneos internacionales y afronta además un desafío individual: reducir la diferencia que lo separa de Lionel Messi en la clasificación de goleadores del Mundial 2026. El delantero francés suma siete tantos, uno menos que el capitán argentino.
El ganador obtendrá un lugar entre los cuatro mejores equipos del campeonato y seguirá en la pelea por el título. En Estados Unidos, millones de aficionados hispanos podrán seguir todas las incidencias mediante la cobertura de Telemundo Deportes EN VIVO, además de las transmisiones disponibles en Peacock y la App Telemundo.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO GRATIS, Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?
Telemundo Deportes forma parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos y transmitirá en español el partido entre Francia y Marruecos correspondiente a los cuartos de final.
La señal estará disponible mediante televisión abierta en múltiples mercados del país, además de operadores de cable, satélite y plataformas digitales compatibles.
¿Dónde ver Francia vs. Marruecos EN VIVO por Peacock en Estados Unidos?
Los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal que forma parte de la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.
Además de la transmisión en vivo de Francia vs. Marruecos, Peacock ofrece acceso a repeticiones, momentos destacados, programas especiales, análisis tácticos y contenido exclusivo relacionado con el Mundial.
Opciones para ver Francia vs. Marruecos online
- Peacock Premium
- App Telemundo
- Telemundo Deportes
- Hulu + Live TV
- YouTube TV
- Fubo
- DIRECTV Stream
¿En qué dispositivos puedo ver Telemundo Deportes y Peacock?
La transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026 estará disponible en múltiples dispositivos con conexión a internet.
Dispositivos compatibles
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Google TV
- Apple TV
- Roku
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
- Android
- iPhone
- iPad
- Tablets
- Computadoras Windows
- Computadoras Mac
- Xbox
- PlayStation
¿Cómo ver Telemundo Deportes Mundial EN VIVO, Francia vs. Marruecos en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de televisión por cable, satélite o señal abierta, estas son algunas de las principales ciudades donde podrás seguir el partido.
Telemundo en Albuquerque, Nuevo México
- Canal 2 en señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, Georgia
- Canal 47.2 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Austin, Texas
- Canal 42.2 de señal local
- Canal 55 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Bakersfield, California
- Canal 13 de señal local
- Canal 30 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Baltimore, Maryland
- Canal 4.3 de señal local
- Canal 565 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en el Bronx, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Brooklyn, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Buffalo, Nueva York
- Canal 60 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte
- Canal 9.2 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, Illinois
- Canal 4 de Xfinity
- Canales 5.3 y 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cincinnati, Ohio
- Canal 25 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cleveland, Ohio
- Canal 6 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Colorado Springs, Colorado
- Canal 13.2 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Columbus, Ohio
- Canal 23.3 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, Texas
- Canal 39 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Denver, Colorado
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Detroit, Michigan
- Canal 611 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en El Paso, Texas
- Canal 48 de señal local
- Canal 11 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Lauderdale, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Worth, Texas
- Canal 30 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fresno, California
- Canal 51 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, Texas
- Canal 47 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Indianápolis, Indiana
- Canal 47 de señal local
- Canal 245 de Xfinity
- Canal 355 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Jacksonville, Florida
- Canal 30.4 de señal local
- Canal 221 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Las Vegas, Nevada
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 9 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Louisville, Kentucky
- Canal 358 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Memphis, Tennessee
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Milwaukee, Wisconsin
- Canal 17 de señal local
- Canal 27 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Minneapolis, Minnesota
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Nueva York, NY
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma
- Canal 30 de señal local
- Canal 5 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, Florida
- Canal 31 de señal local
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Filadelfia, Pensilvania
- Canal 62 de señal local
- Canal 24 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, Arizona
- Canal 39 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania
- Canal 565 en Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Portland, Oregón
- Canal 29 de señal local
- Canal 26 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Sacramento, California
- Canal 33 de señal local
- Canal 25 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Louis, Misuri
- Canal 45 de señal local
- Canal 333 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Paul, Minnesota
- Canal 25 de señal local
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Salt Lake City, Utah
- Canal 20 de señal local
- Canal 20 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Antonio, Texas
- Canal 60 de señal local
- Canal 17 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Diego, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Francisco, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San José, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Seattle, Washington
- Canal 7.4 de señal local
- Canal 326 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, Florida
- Canal 49 de señal local
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tucson, Arizona
- Canal 40 de señal local
- Canal 10 de Cox
- Canal 10 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Washington, Distrito de Columbia
- Canal 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos en las principales ciudades de Estados Unidos?
|Ciudad
|Estado
|Hora
|Nueva York
|Nueva York
|4:00 p.m. ET
|Newark
|Nueva Jersey
|4:00 p.m. ET
|Filadelfia
|Pensilvania
|4:00 p.m. ET
|Washington D.C.
|Distrito de Columbia
|4:00 p.m. ET
|Baltimore
|Maryland
|4:00 p.m. ET
|Boston
|Massachusetts
|4:00 p.m. ET
|Miami
|Florida
|4:00 p.m. ET
|Orlando
|Florida
|4:00 p.m. ET
|Tampa
|Florida
|4:00 p.m. ET
|Atlanta
|Georgia
|4:00 p.m. ET
|Charlotte
|Carolina del Norte
|4:00 p.m. ET
|Detroit
|Michigan
|4:00 p.m. ET
|Chicago
|Illinois
|3:00 p.m. CT
|Dallas
|Texas
|3:00 p.m. CT
|Houston
|Texas
|3:00 p.m. CT
|San Antonio
|Texas
|3:00 p.m. CT
|Austin
|Texas
|3:00 p.m. CT
|Denver
|Colorado
|2:00 p.m. MT
|Phoenix
|Arizona
|1:00 p.m. MST
|Las Vegas
|Nevada
|1:00 p.m. PT
|Los Ángeles
|California
|1:00 p.m. PT
|San Diego
|California
|1:00 p.m. PT
|San Francisco
|California
|1:00 p.m. PT
|Portland
|Oregón
|1:00 p.m. PT
|Seattle
|Washington
|1:00 p.m. PT
|Anchorage
|Alaska
|12:00 p.m. AKDT
|Honolulu
|Hawái
|10:00 a.m. HST
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|Francia vs. Marruecos
|Competición
|Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Cuartos de final
|Fecha
|Jueves 9 de julio de 2026
|Hora (ET)
|4:00 p.m.
|Hora (PT)
|1:00 p.m.
|TV en español
|Telemundo Deportes
|Streaming
|Peacock y App Telemundo
|Estadio
|Gillette Stadium
|Ciudad
|Foxborough, Massachusetts
Análisis de Noé Yactayo
“Francia afronta estos cuartos de final con la presión que acompaña a todos los candidatos al título. La selección de Didier Deschamps ha construido un equipo equilibrado, con una defensa sólida, centrocampistas capaces de controlar los ritmos y una delantera encabezada por Mbappé que puede resolver cualquier partido en cuestión de segundos.
Marruecos representa mucho más que una sorpresa. Lo demostrado desde Catar 2022 confirma que se trata de una potencia emergente del fútbol mundial. La experiencia de Hakimi, Mazraoui y Ounahi, sumada al talento ofensivo de Brahim Díaz, ha permitido que los Leones del Atlas compitan de igual a igual contra selecciones históricamente superiores.
La gran incógnita será cómo gestionar los espacios. Francia suele sentirse cómoda cuando encuentra transiciones rápidas para explotar la velocidad de Mbappé. Marruecos intentará reducir esos escenarios y convertir el encuentro en una batalla táctica. Si logra mantener el partido cerrado durante muchos minutos, la presión podría trasladarse completamente al lado francés. Es precisamente en ese equilibrio entre paciencia y eficacia donde puede definirse uno de los duelos más atractivos de estos cuartos de final.”