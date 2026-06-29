Paraguay tiene una cita con la historia. La Albirroja enfrentará a Alemania hoy lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Gillette Stadium (Boston Stadium) en Foxborough, Massachusetts. Si quieres seguir todas las incidencias del encuentro, Unicanal (Canal 8) ofrecerá la transmisión EN VIVO por televisión abierta y mediante sus plataformas digitales para los aficionados paraguayos.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro no realizó una buena fase de grupos, donde quedó tercero. Sin embargo, la ilusión mundialista se volvió a encender tras confirmarse su clasificación a los 16avos como uno de los mejores terceros del certamen. Por su parte, Alemania es uno de los candidatos para llevarse el título y quiere lavarse la cara de la derrota ante Ecuador, por lo que se espera un partido de alta intensidad desde el pitazo inicial. El compromiso comenzará a las 5:30 p.m. de Asunción (3:30 p.m. ET / 12:30 p.m. PT).

A continuación, conoce cómo ver Unicanal (Canal 8) EN VIVO GRATIS, en qué número de canal está disponible según tu operador y cuáles son las opciones para seguir el Paraguay vs. Alemania por televisión abierta y online.

¿Dónde ver Unicanal (Canal 8) EN VIVO GRATIS en Paraguay?

Los aficionados podrán seguir el partido mediante la señal de Unicanal (Canal 8), disponible en televisión abierta y en los principales servicios de televisión por cable e IPTV del país.

Operador Canal Tigo Hogar Canal 8 (SD) / 708 (HD)

Personal Flow Canal 8 (Digital/HD) Claro TV (IPTV) Canal 15 Claro TV (Satelital) Canal 20 Copaco IPTV Canal 11 TDT (señal abierta) Canal 3.2 HD

Importante: La numeración puede variar dependiendo de la ciudad, el plan contratado o el tipo de decodificador de cada operador.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS (ESTADOS UNIDOS), 29/06/2026.- Canales para ver el partido Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se realizará en Gillette Stadium, Foxborough, Estados Unidos. Imagen creada por Gemini.

¿Cómo ver Unicanal Online EN VIVO el partido Paraguay vs. Alemania?

Además de la transmisión por televisión, los aficionados también podrán acceder a la programación de Unicanal mediante sus plataformas digitales compatibles con múltiples dispositivos.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Google TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Roku

Computadoras (Windows y macOS)

Smartphones Android

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iPad

Tablets

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Paraguay y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusettss. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, Popu TV, GOL Caracol, Canal RCN, TUDN, TV Azteca 7, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE PREMIER PY EN X DE @premier_py)