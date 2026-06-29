Este lunes 29 de junio, el Estadio BBVA Bancomer de Monterrey será el escenario de un duelo de pronóstico reservado por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. No te pierdas la transmisión de Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO y aquí te contaré los canales de TV Abierta, paga y streaming para que puedas seguir el minuto a minuto de este partidazo . Recordemos que el ganador de este duelo chocará contra Canadá, que se clasificó a octavos de final tras eliminar a Sudáfrica.

Consulta los canales de TV y streaming para ver el partido de Países Bajos vs. Marruecos en directo, este lunes 29 de junio, por la ronda de 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT).

¿Cómo mirar partido Países Bajos - Marruecos EN VIVO por 16avos del Mundial 2026?

A continuación, te dejaré con la lista de canales de TV abierta en diferentes países para que puedas seguir el minuto a minuto del partido Países Bajos vs. Marruecos, este lunes 29 de junio, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Bolivia: Red Uno.

Red Uno. Chile: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Colombia: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Ecuador: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Estados Unidos: FOX (mercados seleccionados) y Telemundo.

FOX (mercados seleccionados) y Telemundo. Centroamérica: No hay transmisión por TV abierta en la mayoría de países (la cobertura principal es por TV paga y plataformas de streaming).

No hay transmisión por TV abierta en la mayoría de países (la cobertura principal es por TV paga y plataformas de streaming). México: Canal 5 y Azteca 7.

Canal 5 y Azteca 7. Paraguay: Trece y GEN.

Trece y GEN. Perú: América Televisión.

América Televisión. Uruguay: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Venezuela: No hay transmisión por TV abierta.

Ahora te dejaré con la lista de canales para ver en TV de paga y streaming online:

Argentina: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Bolivia: Tigo Sports y ENTEL TV.

Tigo Sports y ENTEL TV. Chile: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Colombia: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Estados Unidos: FOX, Telemundo, fuboTV, YouTube TV y Peacock.

FOX, Telemundo, fuboTV, YouTube TV y Peacock. Centroamérica: Tigo Sports, FOX Sports, FOX One y ViX.

Tigo Sports, FOX Sports, FOX One y ViX. México: TUDN, ViX Premium y Sky.

TUDN, ViX Premium y Sky. Paraguay: Tigo Sports y Tigo Sports App.

Tigo Sports y Tigo Sports App. Perú: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Uruguay: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Venezuela: DSports por SimpleTV/Inter, DGO y Disney+ Premium.

Países Bajos - Marruecos: posibles alineaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jean Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo.

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jean Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo. Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Chadi Riad, Anass Salah-Eddine; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari; Brahim Díaz, Bilal El Khannouss, Ayoub El Kaabi.