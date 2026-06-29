Los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026 continúan con uno de los cruces más atractivos del torneo: Países Bajos vs. Marruecos. Ambas selecciones llegan con la misión de avanzar a la siguiente ronda y buscar un lugar entre los mejores equipos del campeonato.

Si te preguntas a qué hora juega Países Bajos vs. Marruecos y qué canal transmite el partido EN VIVO en México, Estados Unidos y el resto de países hispanohablantes, aquí encontrarás toda la información actualizada sobre los horarios y las señales de televisión y streaming para seguir el encuentro.

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Marruecos hoy?

El partido entre Países Bajos y Marruecos se disputará este lunes 29 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Estos son los horarios del encuentro por país:

País Hora México 19:00 Estados Unidos (ET) 21:00 Estados Unidos (CT) 20:00 Estados Unidos (MT) 19:00 Estados Unidos (PT) 18:00 Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Chile 21:00 Paraguay 21:00 Bolivia 21:00 Venezuela 21:00 Perú 20:00 Colombia 20:00 Ecuador 20:00 España 03:00 del martes 30 de junio

¿Qué canal transmite Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO?

La transmisión del partido estará disponible en distintos canales de televisión abierta, cable y plataformas de streaming, dependiendo del país.