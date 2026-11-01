La adrenalina de la Fórmula 1 vuelve a encender los motores en la capital azteca con una jornada vibrante. Este domingo 1 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá el Gran Premio de México, carrera que empezará a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México), un espectáculo que se podrá disfrutar completamente gratis en televisión abierta a través de Canal 5 y TUDN. En las gradas, una multitud abarrotará el emblemático Foro Sol para respaldar a Sergio ‘Checo’ Pérez, quien intentará regalarle una alegría a su afición alcanzando el podio y sumando sus primeras unidades de la temporada.

Al margen de la fiesta tricolor, las miradas del automovilismo mundial apuntarán al garaje de Mercedes. Su joven promesa italiana, Kimi Antonelli, se encuentra ante una cita con la gloria: tiene en sus manos la posibilidad de coronarse como el campeón mundial más joven en toda la historia de la F1, lo que rompería el histórico récord que Sebastian Vettel mantiene vigente desde 2010.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, GP de México 2026?

El Gran Premio de México podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

Canales de TV para ver EN VIVO el Gran Premio de México que se realizará hoy domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN EN VIVO, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android e iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, GP de México 2026?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el GP de México 2026

Detalle Información Evento Gran Premio de México 2026 Competición Fórmula 1 Fecha Domingo 1 de noviembre del 2026 Horario 14:00 horas del Centro de México Televisión Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming ViX y TUDN En vivo Autódromo Autódromo Hermanos Rodríguez Ciudad Ciudad de México

El Gran Premio de México 2026 se disputa este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, como parte del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Los aficionados podrán seguir la carrera con cobertura de la clasificación, los preparativos y la competencia principal mediante distintas alternativas de transmisión EN VIVO y ONLINE, tanto por televisión como por plataformas digitales. La largada está programada para las 2:00 p. m. en México, 3:00 p. m. en Perú y Colombia, y 4:00 p. m. en la costa Este de Estados Unidos. En México, la carrera se podrá ver GRATIS por Canal 5 y TUDN, mediante TV abierta, además de SKY Sports y F1 TV; en Estados Unidos, las opciones incluyen ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y Apple TV, mientras que en Perú y otros países de Sudamérica la cobertura estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Los seguidores de la categoría también pueden consultar la disponibilidad de DAZN F1 en España y F1 TV como plataforma oficial de la competición, de acuerdo con los derechos audiovisuales de cada territorio. (VIDEO DE X: @MiCanal5)