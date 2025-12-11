Este jueves 11 de diciembre, desde el Estadio Universitario de Nuevo León, se vivirá la primera final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Mira la transmisión del Tigres vs. Toluca EN DIRECTO, a través de la señal de Canal 5 y TUDN, además de ViX Premium en streaming , que llevarán a tus pantallas esta gran final del fútbol mexicano en Nuevo León.

Recordemos que Toluca viene de eliminar a Rayados de Monterrey por 3-2 en el global, en una serie bastante pareja tanto en la ida como en la vuelta. Misma situación vivió Tigres, que dejó en el camino a Cruz Azul tras imponerse por 2-1 en el global, para así alcanzar una nueva final del torneo local.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Tigres UANL vs. Toluca por final ida Liguilla MX 2025?

El partido entre Tigres UANL y Toluca se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Tigres UANL vs. Toluca por la Liguilla MX 2025?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Tigres UANL vs. Toluca en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Tigres UANL vs. Toluca por la final ida de la Liguilla MX 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Tigres vs. Toluca por final Liguilla MX 2025

Partido : Tigres UANL vs. Cruz Azul, final ida de la Liguilla MX

: Tigres UANL vs. Cruz Azul, final ida de la Liguilla MX Fecha : Jueves 11 de diciembre de 2025

: Jueves 11 de diciembre de 2025 Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Universitario de la UANL, Nuevo León (México)