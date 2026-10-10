El Estadio Jalisco será escenario de una partido de alto calibre válido por la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX entre Chivas de Guadalajara y Atlas FC este sábado 10 de octubre a las 9:00 pm ET / 7:00 pm Tiempo del Centro de CDMX / 6:00 pm PT . Si vives en Estados Unidos y no quieres perderte ni un segundo de esta batalla por ver quién resultará vencedor en esta nueva edición del Clásico Tapatío, aquí te decimos cómo seguir la transmisión del Chivas vs. Atlas EN DIRECTO, a través de la señal de Canal 5 y TUDN, además de ViX Premium en streaming .

Este duelo de titanes no solo enfrenta a dos escuadras se encuentran en la parte alta de la tabla general peleando por la clasificación directa, lo que aumenta la expectativa de este histórico derbi, sino que tendrá como protagonistas a sus banquillos, liderados por estrategas argentinos como Gabriel Milito en el Rebaño Sagrado y Hernán Crespo al frente de los Rojinegros, lo cual añade un valor especial para este capítulo histórico del balompié mexicano.

Chivas de Guadalajara y Atlas se verán las caras en el campo de juego por la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. Detalles de los canales de televisión y plataformas digitales que emiten el partido en vivo. | Crédito: Composición Mag

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Chivas vs. Atlas por Apertura 2026 de la Liga MX?

El partido entre Chivas y Atlas se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Chivas vs. Atlas por Clausura 2026 de la Liga MX?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Chivas vs. Atlas en Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Chivas vs. Atlas por la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

El partido Atlas vs. Chivas de Guadalajara por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

Horarios, TV y dónde ver en vivo Chivas vs. Atlas por Apertura 2026 de la Liga MX

Partido : Chivas vs. Atlas por la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX

: Chivas vs. Atlas por la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX Fecha : Sábado, 10 de octubre de 2026

: Sábado, 10 de octubre de 2026 Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Jalisco de Guadalajara, Jalisco (México)